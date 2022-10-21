В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать «сложные английские слова» при общении с людьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Новой Зеландии одобрил законопроект о «простом языке», по которому чиновникам страны запрещается использовать «бюрократический» и «непонятный» язык при общении с общественностью.

Новый закон о «простом языке» предписывает чиновникам избегать «канцеляризмов» и «сложных английских слов» при взаимодействии с людьми. Согласно задумке авторов, новые правила сделают законодательство более понятным для всех, в том числе людей с невысоким уровнем образования, а также с ограниченными возможностями и неродным английским.

«Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что правительство просит их делать, и каковы их права», - рассказал о цели нового закона депутат Рэйчел Бояк.

Новозеландская оппозиция уже пообещала отменить принятый закон о «простом языке», если их партия победит на следующих парламентских выборах.