США взяли паузу. Чей все же след стоит за упавшей ракетой в Польше

Ракета С-300 украинского производства перепутала российскую ракету с движком польского трактора Фото: REUTERS

США взяли паузу. И пока официально не подтверждают, чьи ракеты, упавшие в Польше. Байден при этом заявил, что считает маловероятным "российский след" в инциденте.

Видимо, Вашингтон сейчас судорожно взвешивает — можно ли фальсифицировать нападение, пусть и случайное, и выгодно ли это США.

Но подбитый польский трактор с прицепом - может быть почерком и украинских сил противовоздушной обороны (ПВО ВСУ).

Пока не ясно, чью именно разведывательную информацию использовали украинцы (может с американских спутников), но цель оказалась ложной. Две ракеты с головками самонаведения украинской зенитно-ракетной системы С-300 выбрали более доступную цель на земле. В этот раз на польской земле.

Военной целью стал трактор в поле, который неспешно тащил в сторону украинской границы прицеп с зерносушилками. Двое польских фермеров погибли на месте.

Сегодня расследование этого двойного убийства можно смело передавать в нидерландской команде, что занималась сбитым ВСУ малайзийский Boeing 777. Они знают, как забалтывать подобные уголовные дела.

Что еще сбили украинские силы противовоздушной обороны:

2001 год - сбили Ту-154. Погибли 78 человек летевших их Тель-Авива.

2014 год - сбили малайзийский Boeing 777 рейса «Амстердам — Куала-Лумпур. 298 человек погибли.

2022 год - беспилотник с бомбой ВВС Украины Ту-141 «Стриж» упал в столице Загреба. Не взорвался.

2022 год - сбили румынский МиГ-21. Пилот погиб.

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Главный вопрос — была ли это случайная ошибка или сознательная провокация украинских властей (подробнее)