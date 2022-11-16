Байден назвал низкой вероятность того, что ракеты были запущены в Польшу из России

Байден назвал маловероятной версию, что ракеты прилетели в Польшу из России. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал низкой вероятность того, что ракеты, в результате взрыва который погибли два человека в польском Люблинском воеводстве, были запущены с территории Российской Федерации.

Об этом американский лидер заявил в среду 16 ноября после экстренного заседания на Бали лидеров "Большой двадцатки", на котором обсуждался инцидент со взрывами в Польше.

"По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", - цитирует РИА Новости ответ Байдена на соответствующий вопрос журналистов по итогам экстренной встречи.

Напомним, во вторник 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет точных доказательств, кто выпустил упавшую на Пшеводув ракету и предложил дождаться результатов расследования.