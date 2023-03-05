"Ядовитая глобалистская ведьма": главе Еврокомиссии посоветовали "утопиться" после слов о России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила смачную оплеуху. Виртуальную, но весьма болезненную и обидную. Да еще от дамы и прямо из Лондона. Кто бы мог подумать, что пещерное русофобство этой немецкой фрау, сменившей гинекологию на политику, вызовет гневную реакцию не где-нибудь, а на Британских островах.

На днях фон дер Ляйен вовсю распространялась о том, что Москву «надо привлечь к ответственности за преступления и агрессию против Украины». И с этой целью, вещала она, Евросоюз намерен создать в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией. В соцсетях Урсула написала, что «гордится принятием этого решения». В ответ радостно взвизгнули поляки и прочие прибалты, одобрительно закивали головами политики в некоторых других европейских государствах. Вот только на простых людей эти восклицания произвели совсем нет тот эффект, на который рассчитывала глава Еврокомиссии.

Известная в Великобритании журналистка и стендап-комик Эби Робертс заявила, что фон дер Ляйен необходимо ответить за свои слова о «российской агрессии». «Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», - написала она в соцсетях в ответ на откровения Урсулы.

Ох, какой яркий портрет нарисовала британка! И сходство поразительное! Что-то подсказывает - этот образ «ядовитой глобалистской ведьмы» приклеется к фон дер Ляйен надолго.