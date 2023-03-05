Американская журналистка назвал фон дер Ляйен «ядовитой ведьмой» и посоветовала ей «утопиться»

Американская журналистка назвала Урсулу фон дер Ляйен "ядовитой ведьмой" после ее высказываний о России. Фото: REUTERS

Американская журналистка Эби Робертс резко высказалась в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав ту «ядовитой ведьмой». Робертс считает, что фон дер Ляйен должна ответить за свои высказывания о России.

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», - написала Робертс в Twitter в ответ на пост Урсулы фон дер Ляйен о создании «международного центра судебного преследования», деятельность которого будет направлена на осуждение российской спецоперации на Украине.

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Украине необходимо поставить любое оружие.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны пользователей Twitter после того, как выложила в своем аккаунте фотографии с отключенным светом в здании ЕК и на прилегающих территориях. В комментарии к фото политик объяснила, что свет отключен в знак солидарности с народом Украины. Пользователи соцсети предложили главе ЕК лучше «выключить коррупцию».

Также сайт KP.RU писал, что французский политик Филиппо раскритиковал смеющихся Зеленского и фон дер Ляйен на встрече в Киеве.