Вопрос дня: Какой привычки не хватает в нашем национальном характере?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Николай Сванидзе, историк, публицист:
- У нас, мне кажется, нет привычки чувствовать личную ответственность за происходящее. Это возможно изменить, но довольно сложно.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:
- Нам не хватает умения ждать. Почему в русской народной кухне нет никаких всерьез выдержанных продуктов? Ну отчего мы не хотим молоко выдерживать месяцами, чтобы получить правильный сыр? Почему не умеем хранить в бочках нужное время и вино, и коньяк, а все сразу потребляем?
Артем Букин, директор Варшавских бань:
- Нам иногда не хватает тормозов в радушии. У нас нет привычки быть сдержанными в гостеприимстве. Но есть хорошая привычка к чистоплотности. И в нашей бане нет такого, чтобы народ за собой оставлял бардак. Мы не грязнули.
Сергей Соловьев, актер, двойник Ленина, работавший на Красной площади:
- У нас нет привычки чтить историю, какой бы она ни была. Ленин - это огромный пласт истории, но нет у нас привычки относиться с уважением к основателю Советского государства, а у иностранцев есть.
Сергей Голов, глава Союза турагентств:
- Мы до сих пор не выработали привычку планировать. Многие живут по принципу «сегодня миллион украл - завтра потратил». У немцев, французов, скандинавов распланирована вся жизнь, а мы одним днем живем.
Антон Горский, доктор исторических наук:
- Вообще-то русским хватает всего.