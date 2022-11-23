Вопрос дня: Какой привычки не хватает в нашем национальном характере? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай Сванидзе, историк, публицист:

- У нас, мне кажется, нет привычки чувствовать личную ответственность за происходящее. Это возможно изменить, но довольно сложно.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Нам не хватает умения ждать. Почему в русской народной кухне нет никаких всерьез выдержанных продуктов? Ну отчего мы не хотим молоко выдерживать месяцами, чтобы получить правильный сыр? Почему не умеем хранить в бочках нужное время и вино, и коньяк, а все сразу потребляем?

Артем Букин, директор Варшавских бань:

- Нам иногда не хватает тормозов в радушии. У нас нет привычки быть сдержанными в гостеприимстве. Но есть хорошая привычка к чистоплотности. И в нашей бане нет такого, чтобы народ за собой оставлял бардак. Мы не грязнули.

Сергей Соловьев, актер, двойник Ленина, работавший на Красной площади:

- У нас нет привычки чтить историю, какой бы она ни была. Ленин - это огромный пласт истории, но нет у нас привычки относиться с уважением к основателю Советского государства, а у иностранцев есть.

Сергей Голов, глава Союза турагентств:

- Мы до сих пор не выработали привычку планировать. Многие живут по принципу «сегодня миллион украл - завтра потратил». У немцев, французов, скандинавов распланирована вся жизнь, а мы одним днем живем.

Антон Горский, доктор исторических наук:

- Вообще-то русским хватает всего.