Зима поставит HIMARS на колени: как Генерал Мороз уничтожит оружие НАТО на Украине

Американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Я до 18 лет жил на Украине, в тех самых краях, и хорошо помню тамошние зимы. Они очень разные. Помню такие снегопады, что отец через форточку нашей хаты просил соседей нас откопать, - двери не открывались. Снега наваливало до 1 метра.
Помню свирепые (больше 25 градусов!) морозы. В такие дни ученикам была радость - не разрешалось идти в школу.
А бывали и совсем "сопливые" зимы с такими оттепелями, что снег исчезал весь. Туманы в такие дни были гуще молока.
Судя по моим разговорам с земляками, в последние годы климат на Донбассе и в примыкающих к нему регионах мало изменился. До первых серьезных холодов идут дожди, земля превращается в липкую квашню, да такую, что резиновые сапоги из нее не вытащишь.
Первые серьезные холода наступают в конце ноября. Днем может быть 0, а ночью все -10. А в декабре температуры и ночью, и днем могут опуститься за - 20. А то и ниже.
При таких перепадах часто наваливаются густые снегопады, - наст может достигать 50-60 см. А потом еще и еще расти. А возле степных лесополос появляются сугробы до 2-3 метров. К тому же часто зимой дуют злые северные и северо-восточные ветры.
Все это, безусловно, влияет на "поведение" войск как окопавшихся в степях. В бывшей зеленой посадке уже не замаскируешься, - она голая. Окопы и блиндажи заваливает снегом, их надо чистить. Костер не разложить, а дымок из трубы блиндажа - опять демаскировка.
На фоне белого снега начинается раздолье для снайперов и авиаразведки. Широкие и активные боевые действия "затормаживаются", войска стараются держаться за поселки, где можно более-менее отогреться.
Тактика боев зимой чаще всего сводится к борьбе за контроль над дорогами. По ним подбрасываются резервы, боеприпасы, горючее, продукты.
Распутица серьезно уменьшает мобильность колесной техники. Двигаться по раскисшей степи "по ступицы" в жирном черноземе - это самая большая головная боль водителей. Машины постоянно застревают и садятся на пузо. Клиренс колесной боевой машины (расстояние от днища до грунта) - примерно 40 см. Редко больше. Приходится звать на помощь тягачи или танки. И выползать на дороги с твердым покрытием, где скапливается "кишка" из другой техники. А это уже - заветная цель для артиллерии, беспилотников, авиации. Не надо искать врага в "чистом поле", - он "привязан" к дорогам.
Украинская военная техника в Херсонской области.
Фото: REUTERS
Равно и зима (особенно снежная и морозная) - становится большой проблемой техники - холод. Если еще "фурычащая" (в большинстве еще советская) украинская техника приспособлена к низким температурам, то у нежной западной возникают проблемы с горючим и смазками. Ей подавай специальные. Сиди и жди цистерну из Берлина, Парижа или Варшавы (если она еще дойдет).
Но и это еще не все! Часть иностранной колесной бронетехники (включая американские, французские, британские, турецкие боевые машины) приехала "на войну" без запасных комплектов - так называемых грязевых колес. Союзники Киева, видимо, думали, что придется воевать на асфальтовых площадях...
Да, большинство артиллерийских и ракетных систем НАТО, поставленных Украине, - на колесах. Раскисший чернозем или глубокий снег - для них проблема. Снег и грязь будут тормозить мобильность этих систем. Одно дело тягачу с прицепленным орудием прытко развернуться на сухой полянке, и совсем другое - на покрытой полуметровым слоем снега. Одно дело - тому же тягачу тащить гаубицу по твердой (усыпанной гравием) проселочной дороге, и совсем другое - по раскисшей или заваленной сугробами грунтовке.
Если летом тем же Хаймарсам нужно 2 минуты, чтобы смыться с позиции после стрельбы, то по хляби и снегу потребуется времени в три раза больше. Этого достаточно, чтобы накрыть их позицию. Главное — определить ее и достать.
Да, и гаубицы М-777 (их еще называют "Портвейном" или «Три топора») и боеприпасы таскают такие машины, скажем, как MTVR, FMTV и другие. У них под капотом 250 - 300 "лошадей". Но раскисший на 30 сантиметров грунт, а тем более - снег для них уже «капут». Увязнут. Конечно, будет проблема с доставкой боеприпасов. Пушки придется держать рядом с дорогами. А за ними зимой у наших войск будет особый присмотр.
Танками такие пушки тоже можно, конечно, таскать, но это увеличивает время отхода орудия с огневой с позиции, Тут, как говорится, и прилетит «ответка»...
Британская гаубица FH-70 во время боев в Запорожье, октябрь 2022 г.
Фото: REUTERS
Такие тоже есть. Их уже можно насчитать почти два десятка образцов. Это американские артиллерийские самоходки (САУ) M109, Zuzana 2 из Словакии, немецкие PzH 2000 и французские Caesar. Это польские САУ AHS Krab и самодвижущиеся гаубицы FH70. Сюда же можно добавить системы противовоздушной обороны, включая зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, комплексы Stormer HVM и зенитную ракетную систему IRIS-T.
Выстрел из польской САУ "Краб" на службе ВСУ, донецкий фронт.
Фото: REUTERS
Но вся эта техника лишь немногим более проходима, чем колесная. И не рассчитана на глубоко раскисший грунт или же на высокий снег. И в хлябь, и в морозы она тоже будет стараться "зубами держаться" за дороги с твердым покрытием и, естественно, очищенные от снега или же не слишком сильно заметенные им.
Туман, снег и дождь, - главные "враги" разведывательных или ударных дронов НАТО (да и наших тоже). Их применение в таких условиях будет крайне минимальным.
Да, Зеленский еще летом запросил у НАТО 100 тысяч комплектов зимнего обмундирования. А потом, говорят, еще 400 тысяч. Явный признак того, что Киев готовится к зимним боям. Арктические обмундирование, конечно, вещь не хилая. Уберегает человека от замерзания даже при -50. Поэтому Российской армии тут нужно уповать не на помощь Генерала Мороза, а своими действиями создавать для украинской "жаркие условия".
Мороз - не подкупленный футбольный судья. Он одинаково обжигает холодом находящихся на поле боя. Но комфортнее будет воевать и быстрее добиваться победы тем, кто лучше одет и обут, у кого оружие не заклинивает от мороза и не превращается в кусок льда сухой паек, у кого танк или машина с боеприпасами не застревает в сугробе. Кто сумеет лучше и быстрее приноровиться к снегам и холодам.
Опыт всех предыдущих войн показывает, что русские войска и оружие холода переносят более стойко.
Правда, и с другой стороны, по сути, воюют тоже русские, пусть и с промытыми бандеровщиной мозгами. Они прекрасно знакомы с грязью и снегом южных степей.
А вот техника и оружие НАТО, а так же залетные наемники, к нашим зимам приспособлены заметно хуже. Их Генерал Мороз вряд ли пощадит. Застрявших обозов, заклинивших орудий и обмороженных носов тут будет сложно избежать.
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