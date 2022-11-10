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10 ноября 2022 12:30

Граната застряла под сердцем: рискуя жизнью, врачи вытащили неразорвавшийся снаряд из груди русского солдата

Хирург Дмитрий Ким рассказал, как врачи извлекали из груди сержанта застрявшую гранату
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Младший сержант контрактной службы Николай Пасенко

Младший сержант контрактной службы Николай Пасенко

КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

«Значит вместе взорвемся»

Подразделение, в котором служил младший сержант Николай Пасенко, выдвинулось в район выполнения задачи. Группа попала в засаду. Под сильнейшим огнем противника Николай спешился с боевой машины пехоты и начал вести ответный огонь. Ну а дальше было так…

Младший сержант контрактной службы Николай Пасенко:

- Был бой. Я даже и не понял что случилось, удар в край броника. Сознание не потерял, так же продолжал двигаться. Я не знал, что во мне сидит. А потом когда сказали... Я сам в этом тоже понимаю. И когда хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет. А хирурги надели бронежилеты. Вот, как видите, сижу перед вами. Спасибо хирургу, я буду ему всю жизнь благодарен. «Значит вместе взорвемся», - он ответил. Вот и все. Очень смелый человек. Вот настоящий герой! Он дал мне второй шанс жить…»

РАЗГОВОР С ВРАЧЕМ - ГЕРОЕМ

«Прям дырища была!»

А вот что сказал военному обозревателю «КП» хирург – подполковник медслужбы Дмитрий Ким.

- Дмитрий Юрьевич, где проходила операция?

- На базе районной поликлиники в Валуйках, это райцентр в Белгородской области.

- А необходимая медаппаратура там была? Ведь частенько провинциальные врачи жалуются…

- Была. Была. Спасибо спонсорам и волонтерам.

- В каком состоянии к вам поступил Николай?

- Вы не поверите. Он сам выбрался из машины Скорой помощи прямо с гранатой в груди! И мы его сразу на каталку. И тихонько в операционную… Взрывоопасный же пациент…

- Ну и какой был диагноз?

- Сержант поступил к нам с проникающим ранением грудной клетки. Прям дырища была! Хорошо, что наши медики там же, на поле боя, сделали нужный дренаж и рану «залепили». С этого началось спасение бойца. Ну а мы в ходе исследования выявили, что чудом не разорвавшийся боеприпас пробил Николаю ребра, легкие и застрял у позвоночника - между аортой и нижней полой веной вблизи сердца. А это могло вызвать фатальное кровотечение даже без детонации боеприпаса.

Хирург Дмитрий Ким рассказал, как врачи извлекали из груди сержанта застрявшую гранату

Хирург Дмитрий Ким рассказал, как врачи извлекали из груди сержанта застрявшую гранату

- А боеприпас какой был?

- Нам в тот момент не до этого было. Хотя кто-то говорил, что это М-50, а кто-то, что ВОГ… Нам надо было как можно быстрее принимать решение. Собрали консилиум. Стали советоваться. Кто-то предлагал переправить бойца в Белгород, кто-то - в Москву. Я был категорически против. Мало чего могло случиться в пути. Сами понимаете. Было принято решение оперировать на месте…

СПРАВКА «КП»

Взрыватель М-50 мгновенного действия, непредохранительного типа, предназначался для осколочных мин и снарядов малых калибров.

ВОГ – выстрел осколочный гранатометный.

КАК ШЛА ОПЕРАЦИЯ

Полтора часа извлекали «проклятое инородное тело»

- И как проходила операция?

- Мы хорошо понимали, что риск детонации боеприпаса был крайне высок. И военные, и гражданские врачи надели бронежилеты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству. Я тоже облачился в бронежеилет, надел защитные очки. Все, что положено в таких случаях. Операция длилась часа полтора.

- Что было для вас самым сложным в тот момент?

- Добраться до боеприпаса и извлечь его так, чтобы он не рванул. Ну и, конечно, не сделать сержанту еще хуже. Мне помогала медицинская спецаппаратура. Она одновременно и резала, и «заваривала» ткани. Ну и, в конце концов, я осторожно извлек это проклятое «инородное тело»… Сейчас Николай доставлен в Москву и находится на реабилитации в Центральном госпитале имени Мандрыка. Я хочу особые слова благодарности сказать бригаде, которая со мной те полтора часа работала, тоже рискуя жизнью. Можно, я назову этих людей?

- Конечно!

- Это подполковники медслужбы Коломейцев Иван Викторович и Шевелёв Павел Юрьевич, это Бондаренко Надежда Ивановна (заведующая Валуйской райбольницей), это операционная сестра Шальнева Юлия Викторовна, это анестезиолог - майор медслужбы Цеденов Виктор Львович, анестезистка Шмелёва Елена Владимировна.

ЗВОНОК В ГОСПИТАЛЬ

Павел Крайнюков, генерал-майор медслужбы, начальник Центрального военного госпиталя имени Мандрыка:

- Это настоящие мужество и героизм! Пойти в операционную, зная, что в любой момент может произойти взрыв, - это говорит о высоком понимании чувства врачебного долга. Это и крепкая моральная подготовка. Ким все выполнил на высочайшем уровне, с филигранной точностью. Любое лишнее движение могло закончиться трагедией.

Спецоперация на УкраинеОСОБЫЙ СЛУЧАЙ