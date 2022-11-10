Граната застряла под сердцем: рискуя жизнью, врачи вытащили неразорвавшийся снаряд из груди русского солдата

Младший сержант контрактной службы Николай Пасенко

КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

«Значит вместе взорвемся»

Подразделение, в котором служил младший сержант Николай Пасенко, выдвинулось в район выполнения задачи. Группа попала в засаду. Под сильнейшим огнем противника Николай спешился с боевой машины пехоты и начал вести ответный огонь. Ну а дальше было так…

Младший сержант контрактной службы Николай Пасенко:

- Был бой. Я даже и не понял что случилось, удар в край броника. Сознание не потерял, так же продолжал двигаться. Я не знал, что во мне сидит. А потом когда сказали... Я сам в этом тоже понимаю. И когда хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет. А хирурги надели бронежилеты. Вот, как видите, сижу перед вами. Спасибо хирургу, я буду ему всю жизнь благодарен. «Значит вместе взорвемся», - он ответил. Вот и все. Очень смелый человек. Вот настоящий герой! Он дал мне второй шанс жить…»

РАЗГОВОР С ВРАЧЕМ - ГЕРОЕМ

«Прям дырища была!»

А вот что сказал военному обозревателю «КП» хирург – подполковник медслужбы Дмитрий Ким.

- Дмитрий Юрьевич, где проходила операция?

- На базе районной поликлиники в Валуйках, это райцентр в Белгородской области.

- А необходимая медаппаратура там была? Ведь частенько провинциальные врачи жалуются…

- Была. Была. Спасибо спонсорам и волонтерам.

- В каком состоянии к вам поступил Николай?

- Вы не поверите. Он сам выбрался из машины Скорой помощи прямо с гранатой в груди! И мы его сразу на каталку. И тихонько в операционную… Взрывоопасный же пациент…

- Ну и какой был диагноз?

- Сержант поступил к нам с проникающим ранением грудной клетки. Прям дырища была! Хорошо, что наши медики там же, на поле боя, сделали нужный дренаж и рану «залепили». С этого началось спасение бойца. Ну а мы в ходе исследования выявили, что чудом не разорвавшийся боеприпас пробил Николаю ребра, легкие и застрял у позвоночника - между аортой и нижней полой веной вблизи сердца. А это могло вызвать фатальное кровотечение даже без детонации боеприпаса.

Хирург Дмитрий Ким рассказал, как врачи извлекали из груди сержанта застрявшую гранату

- А боеприпас какой был?

- Нам в тот момент не до этого было. Хотя кто-то говорил, что это М-50, а кто-то, что ВОГ… Нам надо было как можно быстрее принимать решение. Собрали консилиум. Стали советоваться. Кто-то предлагал переправить бойца в Белгород, кто-то - в Москву. Я был категорически против. Мало чего могло случиться в пути. Сами понимаете. Было принято решение оперировать на месте…

СПРАВКА «КП»

Взрыватель М-50 мгновенного действия, непредохранительного типа, предназначался для осколочных мин и снарядов малых калибров.

ВОГ – выстрел осколочный гранатометный.

КАК ШЛА ОПЕРАЦИЯ

Полтора часа извлекали «проклятое инородное тело»

- И как проходила операция?

- Мы хорошо понимали, что риск детонации боеприпаса был крайне высок. И военные, и гражданские врачи надели бронежилеты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству. Я тоже облачился в бронежеилет, надел защитные очки. Все, что положено в таких случаях. Операция длилась часа полтора.

- Что было для вас самым сложным в тот момент?

- Добраться до боеприпаса и извлечь его так, чтобы он не рванул. Ну и, конечно, не сделать сержанту еще хуже. Мне помогала медицинская спецаппаратура. Она одновременно и резала, и «заваривала» ткани. Ну и, в конце концов, я осторожно извлек это проклятое «инородное тело»… Сейчас Николай доставлен в Москву и находится на реабилитации в Центральном госпитале имени Мандрыка. Я хочу особые слова благодарности сказать бригаде, которая со мной те полтора часа работала, тоже рискуя жизнью. Можно, я назову этих людей?

- Конечно!

- Это подполковники медслужбы Коломейцев Иван Викторович и Шевелёв Павел Юрьевич, это Бондаренко Надежда Ивановна (заведующая Валуйской райбольницей), это операционная сестра Шальнева Юлия Викторовна, это анестезиолог - майор медслужбы Цеденов Виктор Львович, анестезистка Шмелёва Елена Владимировна.

ЗВОНОК В ГОСПИТАЛЬ

Павел Крайнюков, генерал-майор медслужбы, начальник Центрального военного госпиталя имени Мандрыка:

- Это настоящие мужество и героизм! Пойти в операционную, зная, что в любой момент может произойти взрыв, - это говорит о высоком понимании чувства врачебного долга. Это и крепкая моральная подготовка. Ким все выполнил на высочайшем уровне, с филигранной точностью. Любое лишнее движение могло закончиться трагедией.