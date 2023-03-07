Владимир Чивилихин - романтик из города Тайга

1957 год. Журналист «Комсомольской правды» Владимир Чивилихин у типографского талера с верстальщицей газеты визирует выход в свет свою первую публикацию о Кедрограде. Фото из архива В.А.Чивилихина в музее-заповеднике «Мариинск мсторический»

Послевоенная «Комсомолка» переживала настоящий культ писательства. Каждый её корреспондент носил в ранце как маршальский жезл перо будущего классика литературы. И многие жезла такого достигли. Владимир Орлов написал своего знаменитого «Альтиста Данилова», Юрий Додолев вошёл в литературу повестями о войне, Владимир Дудинцев открыл героев науки в романах «Не хлебом единым» и «Белые одежды», пророс повестями собкор по новосибирскому академгородку Альберт Лиханов, Сергей Есин написал культового «Имитатора», Виктор Липатов стал большим поэтом и главным редактором журнала «Юность», Василий Песков даже получмл Ленинскую премию за «Шаги по росе», а Борис Панкин Государственную премию за «Строгую литературу». Одним из самых ярких писателей стал Владимир Чивилихин, выросший на знаменитом редакционном шестом этаже «Комсомолки» от литсотрудника отдела рабочей молодежи (1955) до члена редколлегии, руководителя отдела литературы и искусства (1959). Потом он стал совсем-совсем классиком, вошёл в правление Союза писателей СССР, стал членом Русского клуба там, проводил зональные совещания молодых писателей (Валентин Распутин называл его своим крестным отцом). По его повестям ставили фильмы и даже сделали один из первых стереофильмов «SOS тайга», который крутили в специальном кинотеатре на ВДНХ. За роман-эссе «Память» Чивилихин получил Государственную премию. Он был увлечен идеей уникальности славянской ветви в мировой истории. Вообще был увлекающтися человеком. Его проект Кедроградов как естественной альтернативы мегаполисам в середине 50-х воодушевлял тысячи романтиков. Молодежь тогда буквально бредила этой идеей, а Юрий Гагарин даже выбрал слово «Кедр» своим позывным для полета в космос. Сам Чивилихин до конца жизни сажал и выращивал кедры всюду, где жил, вел учетный реестр встреченных им отдельных деревьев. Он, когда-то житель сибирского города Тайга, буквально болел судьбой русского леса, озера Байкал , который называл «светлым оком Сибири», охраной тайги как житницы здоровья планеты. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет. И, возможно, именно сегодня Владимир Алексеевич был бы вновь воодушевлен идеей укрепления Отечества. Надо сказать, что «Комсомольская правда» всегда как-то гармонично соединяла в талантливый сплав людей самых разных воззрений и убеждений. Был бы человек порядочный, увлеченный большими делами и независтливый. А сама газета для всех своих талантливых питомцев становилась отличной стартовой площадкой. Владимир Чивилихин многое дал газете, а она ему. Поэтому его имя мы вспоминаем с чувством благодарности.