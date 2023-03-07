Чем знаменита блогерша Лерчек, у которой прошли обыски: скандальные вечеринки, миллиардные доходы и пляски с Филиппом Киркоровым

Валерии Чекалиной 30 лет, в соцсетях она известна как мама троих детей и фонтанирующая идеями предпринимательница. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Утро 7 марта для блогерши Лерчек, в миру Валерии Чекалиной, оказалось совсем не предпраздничным: в ее роскошный особняк в элитном коттеджном поселке в Подмосковье нагрянул ОМОН. Каски, оружие, обыски с видеокамерами - события развивались как в криминальной драме. А кульминацией этого действа стало обвинение, которое Лерчеку и ее мужу Артемчеку женщина-следователь зачитала безучастным голосом.

Оказалось, супругов Чекалиных - популярных в довольно широких кругах блогеров и так называемых инфоцыган - уличили в уклонении от налогов на сумму аж в 300 миллионов (!) рублей. По данным следствия, с 2020 по 2022 годы Лерчек заработала на своих фитнес-марафонах, которые продавала через ИП, более 150 млн рублей. Для индивидуальных предпринимателей это годовой потолок, до достижения которого можно платить весьма скромные налоги по "упрощенке". Всё, что свыше, облагается налогами по стандартной системе, то есть более высокими. Однако фитнес-гуру, чтобы не выплачивать НДС и НДФЛ, скрывала доходы, выводя их через мужа, родственников и друзей. Благодаря этой хитрости предприимчивая блогерша сэкономила 300 миллионов, но теперь рискует попасть в тюрьму. Максимальное наказание по статье УК РФ "Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица" - три года за решеткой.

Еще в 2020 году Чекалина заняла 7-е место в рейтинге блогеров, которые зарабатывают больше всех в запрещенном теперь в России Инстаграме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но самое интересное для людей непосвященных - чем знаменита эта самая Лерчек, откуда у нее такие деньги, и почему её дело стало настоящим потрясением для шоу-бизнеса...

ИЗ ПРОВИНЦИАЛКИ - В ГЕРОИНЮ FORBES

Валерии Чекалиной 30 лет, в соцсетях она известна как мама троих детей и фонтанирующая идеями предпринимательница. Говорят, она, девочка из Тольятти, поступила в МГУ и удачно вышла замуж за однокурсника: супруг Артем Чекалин - по слухам, сын крупного чиновника, так что проблем с деньгами у пары не было.

Как утверждает звезда Интернета, блогером она стала случайно: однажды выложила в соцсети беременное фото, как вдруг на нее махом подписались 10 тысяч фолловеров. В 2018-м Чекалина создала свой канал на YouTube, где поначалу пробовала всё подряд: трэвел-обзоры из заграничных поездок, рассказы о правильном питании и всевозможные челленджи.

Сегодня Лерчек - одна из самых успешных блогеров с 10-миллионной армией подписчиков и регулярная героиня списка Forbes. Так, еще в 2020 году Чекалина заняла 7-е место в рейтинге блогеров, которые зарабатывают больше всех в запрещенном в России Инстаграме, с доходом в 610 тысяч долларов с продажи рекламы (более 46 млн рублей по текущему курсу).

"ДА, Я ТОРГУЮ ВОЗДУХОМ И ГОРЖУСЬ ЭТИМ!"

Деньги Лерчек зарабатывает на всех фронтах. Для начала блогерша создала свой бренд косметики, который по сей день зазывает покупателей агрессивным маркетингом. Например, сейчас Чекалина проводит "беспроигрышную лотерею", где обещает разыграть Мерседес, БМВ, Ауди и 20 айфонов последней модели.

Кроме того, у Лерчек есть своя коллекция одежды, вот только главный ее хит - спортивный комбинезон, бизнесвумен скопировала у другого, менее известного бренда, из-за чего пару лет назад случился громкий скандал.

Но главный доход блогерше приносят марафоны похудения, самый известный из которых - "Идеальное тело" - обещает за четыре недели убрать до 10 сантиметров в талии. Мол, уникальной программой тренировок пользуется и сама Валерия, благодаря чему после рождения троих детей по-прежнему весит стабильные 55 кило. Стоит курс всего от 3000 рублей, из-за чего и пользуется бешеным спросом. Но затраты на такой бизнес, который в сети прозвали инфоцыганским, и вовсе минимальны: информацию берут, как правило, из открытых источников, то есть бесплатно; записывают за раз несколько лекций по питанию и тренировкам и - вуаля! - бизнес годами приносит доход без дополнительных вложений.

Цифры это подтверждают: так, по данным базы юрлиц, ООО "Би Фит", через которую чета Чекалиных торгует косметикой и онлайн-марафонами, за 2021 год заработала 3 млрд (!) рублей при чистой прибыли в 657,8 млн.

Кстати, на обвинения в недобросовестном бизнесе Лерчек никогда не обижалась.

- Они называют нас инфоцыганами, - выступила она на дне рождения "королевы инфоцыган" Елены Блиновской в 2021 году. - Зато у нас есть деньги, и мы можем позволить себе такие шикарные вечеринки. Да, я торгую воздухом и горжусь этим!

Сегодня Лерчек - одна из самых успешных блогеров с 10-миллионной армией подписчиков и регулярная героиня списка Forbes. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КУСОЧЕК ТОРТА ЗА 2 МЛН

Сама Лерчек в шикарных вечеринках знает толк. Так, в прошлом году она отгуляла 30-летие с таким размахом, которому позавидовали бы и олигархи. Праздник на несколько сотен гостей отмечали в московском ресторане в духе бразильского карнавала: юбилярша, как настоящая звезда, красовалась на сцене в нарядах с перьями и в окружении профессиональной подтанцовки; встречала гостей в стилизованной фотозоне; а серенады ей пел, отрабатывая внушительный гонорар, Филипп Киркоров. Вела день рождения Екатерина Варнава, а апогеем вечера стала продажа торта, первый кусочек которого ушел за 1,7 млн рублей. Именно этот "пир во время чумы", который в подробностях смаковали СМИ, принес Чекалиной всенародную славу.

Впрочем, был и еще один скандал с будущей фигуранткой уголовного дела, который тоже стал притчей во языцех. Летом прошлого года блогерша обвинила своего байера (так у богатых и знаменитых называется специально обученный человек, достающий шмотки из-за бугра) в торговле подделками: якобы нечистая на руку мадам впаривала ей липовые Версаче с Диорами под видом и по цене оригиналов. Тогда злопыхатели лишь посмеялись над горем миллиардерши: мол, закон кармы работает и на "продавцах воздуха". Впрочем, слёзы на камеру Валерии Чекалиной, как выяснилось позже, оказались бутафорскими: следствие пришло к выводу, что она прекрасно знала, что покупает копии, и все подозрения с байерши сняли.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Уголовное дело Валерии и Артема Чекалиных заставило напрячься огромную армию блогеров и персонажей шоу-бизнеса. И проблема вовсе не в переживаниях за друзей Чекалиных, которые действительно тесно общаются со знаменитостями. Дело в том, что всевозможные курсы, гивы и марафоны давно уже стали идеальным способом заработка для ВИП-персон, в числе которых Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Оксана Самойлова, Анфиса Чехова и многие другие. Говорят, что надзорные ведомства вплотную взялись за "торговцев воздухом" и их легкие заработки...

- На мой взгляд, это дело означает начало наведения порядка в области информационного бизнеса, который долгое время был в тени, - считает звездный адвокат Андрей Алешкин. - Так называемые инфоцыгане имеют выход на огромную аудиторию, на которой зарабатывают огромные деньги, и действительно дробят бизнес, заводя несколько ИП, чтобы уйти от налогов. И всем инфоцыганам сегодня стоит задуматься, по кому зазвонит колокол в следующий раз. Что же касается семьи Чекалиных, единственный выход, который я вижу в их случае - возместить все неуплаченные налоги. Это станет смягчающим обстоятельством. Кроме того, ранее к ответственности пара не привлекалась, поэтому данное дело для них может закончиться штрафом.

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