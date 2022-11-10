Кусок торта за 1,75 млн: блогер Lerchek потратила десятки миллионов на празднование дня рождения

Ведущая шоу «Ой, мамочки» Лерчек входит в топ-5 рейтинга самых высокооплачиваемых российских звёзд соцсетей.

Самый топовый «мамский» блогер, ведущая шоу «Ой, мамочки» Лерчек (Валерия Чекалина) последние три года входит в топ-5 Forbes, в рейтинг самых высокооплачиваемых российских звёзд соцсетей.

Заработав миллионы в соцсетях, Лерчек решила с «шиком-блеском» отметить свое 30-летие.

Торжество в подмосковном клубе LA Pino Hall прошло в стиле «Мулен руж»: декор в виде перьев, жаркие танцы и роскошный банкет.

Среди гостей только самое близкое окружение Чекалиной: Елена Блиновская, Елена Перминова, Александр Лебедев, Эльман, Надин Серовски, Настя Пикси, Гоар Аветисян, Helen Yes, Ассоль, Artik & Asti и другие. На вечеринку заглянул с женой и знаменитый повар Константин Ивлев.

Валерия за вечер сменила несколько нарядов в стилистике «carnaval glam». И появилась перед гостями, словно звезда кабаре — блистала в танце вместе с многочисленным балетом, одетым в костюмы в эстетике бразильского карнавала.

Артем, Алиса, Богдан и Валерия Чекалины.

Ведущими вечера стали Екатерина Варнава и Нурлан Сабуров. Екатерина тоже выбрала белое платье, декорированное перьями. Варнава с пристрастием расспросила у гостей, мол, у каких российских дизайнеров они отовариваются.

- Платье за 100 тысяч рублей? Вы серьезно? - удивлялась высоким ценам нарядов Варнава.

Главную сенсацию вечера произвел праздничный торт. Вернее торги за кусок праздничного десерта. Первый кусок был продан за рекордные 1,75 млн. рублей: все деньги супруги Чекалины направили на благотворительность.

Артем и Валерия Чекалины.

Со сцены именинницу поздравили герой скандальных хроник этой недели, король эстрады Филипп Киркоров, Валерий Меладзе (который, как мы помним, еще не так давно грозился попрощаться с профессией-Ред.), Мот, Гоар Аветисян и группа Artik&Asti. Лерчек и сама с удовольствием исполнила несколько хитов в дуэте со звездами.

Филипп Киркоров.

Конечно, такое торжество стоит немалых денег. По оценкам специалистов, Лерчек потратила на свой юбилей более 50 миллионов рублей.

- Только выступление Киркорова стоит около 12 миллионов рублей. А там ещё пели и другие артисты, - говорит продюсер Алина Красная. - Только на декор подобных мероприятий (в особенности на флористику) уходит от 3 миллионов рублей.