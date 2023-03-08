«Мы – русские, с нами бог!»: Блогер Лерчек отказалась бежать из России после возбуждения уголовного дела

Уголовное дело в отношении Артёма и Валерии Чекалиных возбудили в по статье «уклонение физического лица от уплаты налогов» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Очередной видеоролик с участием знаменитых блогеров Артёма и Валерии Чекалиных (Лерчек) появился в Сети. Накануне семейную пару обвинили в неуплате налогов. Причём в крупном размере. По информации СК, муж и жена продавали фитнес-марафоны и за последние два года утаили 300 млн руб. При этом они платили налоги, но в упрощённом формате. Дробили свою прибыль и оформляли её на подставных лиц. В этом случае дань государству в разы меньше.

Во вторник в загородный дом Чекалиных пожаловали сотрудники ОМОНа. В особняке провели обыск. И обнаружили 8 кг золота, крупную сумму денег, драгоценности, несколько люксовых автомобилей, а также десять паспортов. Уже сегодня, в среду, блогеры объяснили, что у них трое детей, то есть семья состоит из 5-ти человек. И у каждого по два паспорта. А золото Артёму выдали в одном из российских банков - взамен замороженных активов.

И вот очередное заявление блогеров появилось в Сети. Артём и Валерия явно не унывают. Улыбаются. И говорят, что не желают уезжать из России:

- Мы хотим развиваться здесь. Мы любим свою страну. Строим свой дом. И поддерживаем наших ребят. Нас не кошмарили. Лицом в пол не клали. Культурно общались. Претензий нет. И по поводу того, что мы что-то украли... У нас большое количество подписчиков, которые знают, как мы начинали свой путь. А начинали мы его с нуля. И сейчас да, достигли хорошего уровня жизни. Мы из простых семей... Всё будет хорошо. Как говорит наш Президент, мы русские, с нами Бог.

Напомним, уголовное дело в отношении Артёма и Валерии Чекалиных возбудили в по статье «уклонение физического лица от уплаты налогов». Максимальное наказание по ней - лишение свободы сроком на три года.

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