Почему ОМОН ворвался в особняк знаменитой блогерши Лерчек: 8 килограммов золота, 10 паспортов и уголовное дело

Валерия и Артём Чекалины стали фигурантами уголовного дела Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот уж действительно, чему можно поучиться у этих блогеров, так это выдержке и хладнокровию. Хотя они обычно обучают другому. Например, как привести своё тело в форму. Или приготовить чизкейк.

Накануне Валерия и Артём Чекалины стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов. Причём в особо крупном размере. По данным следствия, за прошедшие два года супруги утаили 300 млн руб.

Есть такой старый способ, оформлять ИП на близких знакомых и родственников, чтобы раздробить свою прибыль и не выглядеть в глазах закона олигархом. Если ваш доход меньше 150 млн руб в год, то вы можете использовать упрощённую систему налогообложения. Что и было неоднократно проделано.

Только деньги всё равно поступали на счёт Чекалиных.

Речь идёт о заработках от фитнес-марафонов. Это целая индустрия, причём очень востребованная. Пользователь социальной сети покупает тарифный пакет и ждёт старта. Марафон длится около месяца, в течение которого участник каждый день получает видеоинструкции, а также чёткие рекомендации по правильному питанию. Также организаторы часто разыгрывают призы, чтобы привлечь как можно больше людей.

Блогер «Лерчек» очень преуспела в этом деле. Только у одной Валерии сейчас 10 млн подписчиков. И ещё 4 млн у её мужа Артёма.

Для тех, кто следит за творчеством Чекалиных, появление сотрудников ОМОНа в их загородном доме под Красногорском стало полной неожиданностью.

Перед началом обыска в доме блогеров Фото: Оперативная съемка

- Обычно такие визиты наносят скандальным блогерам, - поделилась своим мнением с kp.ru подписчик «Лерчека» Светлана. - К тем, что творят криминал. Например, избивают кого-нибудь на камеру. Или устраивают гонки на МКАДе. А тут два пушистых зайчика, которые топят за семейные ценности и здоровый образ жизни.

Можно было бы предположить, что эти «зайчики» упадут духом, прекратят трансляции и тд. Однако уже на следующий день Артём и Валерия записали видео, на котором оба смеются, целуются и радуются жизни.

- Вы хотите получить от нас комментарий? - спросил своих подписчиков глава семейства. - Я думаю, что вы и так из новостей сами всё сами знаете. Я впервые в этом году без подарка для Лерчека... Позже расскажу, почему так получилось. Ну а про десять паспортов, которые нашли... У нас пять членов семьи (муж, жена и трое детей, - прим. ред). И у каждого по два загранпаспорта. Вот и всё объяснение. Про 8 кг золота... В ВТБ-банке мне заморозили деньги. И вместо долларов отдали золотом.

- У нас всё хорошо! - добавляет счастливая Валерия. - Вы и сами всё видели. Можно сказать, были у нас в гостях.

Ранее блогерша посвятила отдельный сюжет своему дому. И показала публике шикарную обстановку. В особняке есть не только спортзал с бассейном, но и отдельный массажный кабинет, кальянная, кинотеатр, хаммам, а также гараж на пять машин (среди них Tesla, Mersedes-Benz и другие).

По некоторым данным, задерживать семейную пару следователи пока не стали - взяли подписку о невыезде. Круг лиц, который мог участвовать в отмывании денег, вероятно, расширится. И тогда Валерия может быть объявлена лидером преступной группы. А это уже не три года колонии, а шесть.