Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 28 ноября 2022 года: Киев снова погрузился во тьму, а у НАТО заканчиваются запасы оружия

Мэрия украинской столицы предупредила, что снова ожидаются отключения света в городе. Фото: REUTERS

«Комсомолка» продолжает публиковать ежедневные сводки о спецоперации вооруженных сил России на территории Донбасса и Украины. И событиях в мире, окружающих военный конфликт.

28 ноября 2022 года мы расскажем вам об уничтожении наемников из «Иностранного легиона», возвращении наших солдат из плена, трудностях НАТО с поддержкой Киева и обстрелах Донецка. Все подробности – в нашей военной и околовоенной сводке.

ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ ЗАПАДУ

Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Политик признал, что для многих семей в Европе настали трудные времена: расходы на еду, отопление, электричество растут.

Столтенберг призвал немцев потуже затянуть пояса и продолжить помогать Украине. Да, жителям Германии и дальше будет не просто, но кроме них никто Киев не спасет. Это отчасти правда, потому что в НАТО осталось всего несколько стран, чьи военные запасы еще не опустошила помощь Украине.

- Нам всем нужно увеличивать нашу помощь Украине, - сказал генсек альянса. - Лучший способ поддержать мир - поддержать Украину.

НУЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ

Такой вывод сделали медики после осмотра девятерых наших солдат, вернувшихся из украинского плена. Видео с освобожденными бойцами опубликовало Минобороны.

Военврач после осмотра заявил: «Можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены». Однако «требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях».

Один солдат пожаловался на криво сросшийся в плену перелом руки. У другого шрам на голове от ударов. Третьему после ранения нужна была операция, но ее так и не сделали. В плену сказали: «сделают в России».

В КИЕВЕ СНОВА ОТКЛЮЧАЮТ СВЕТ

Мэрия украинской столицы предупредила, что снова ожидаются отключения света в городе.

«Увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии, - сообщила Киевская городская военная администрация.

До этого муниципальные чиновники обещали вот-вот завершить ремонт электросетей. Но видимо не смогли сделать так быстро, как хотелось.

У НАТО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ЗАПАСЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Об этом журналистам New York Times рассказали сами чиновники Североатлантического альянса.

«Малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя», - сообщил военный блока.

Еще как-то поддерживать Киев могут только самые богатые страны: США, Франция, Германия, Италия.

Но и то – Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar. А это уже пятая часть всех запасов таких пушек в стране, и больше их Франция Зеленскому не даст. Самим надо. Резервы США тоже не пополняются – Вашингтон не хочет уменьшать запасы в районе Китая и Северной Кореи.

NYT написала, что в НАТО европейских военных шутливо называют «армией бонсай». Как крошечные японские деревья. Потому что снаряды для пушек, ракеты ПВО, патроны в ЕС есть, но их мало.

УКРАИНА ОБСТРЕЛЯЛА ДОНЕЦК

ВСУ выпустили пять ракет из «Града» по центральному Ворошиловскому району Донецка. Шесть аналогичных ракет прилетели по Кировскому району города.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что один снаряд угодил в крышу многоквартирного жилого дома.

Шесть 155-миллиметровых снарядов из натовской гаубицы ударили по Калининскому району Горловки.

Обстрелы происходят постоянно – днем ранее, 26 ноября, от взрывов пострадал храм Андрея Первозванного в Никитовском районе Горловки. Разрушена крестильня, повреждено остекление.

УНИЧТОЖЕН СКЛАД СНАРЯДОВ ДЛЯ HIMARS

В Минобороны рассказали об успешной атаке нашей армии. В районе города Днепр уничтожен склад с боеприпасами, где хранилось 100 ракет для американской системы залпового огня HIMARS.

Также были обнаружены и ликвидированы 7 тысяч иностранных крупнокалиберных снарядов. Вместе с тем, сообщается, что российские войска отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении.

А еще наша армия уничтожила четыре артиллерийских склада в Запорожской области и шесть командных пунктов ВСУ в Херсонской, Харьковской областях и в ДНР.

У «ИНОСТРАННОГО ЛЕГИОНА» ПОТЕРИ

Наши солдаты успешно обстреляли лагерь украинского «Иностранного легиона». По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, воздушно-космические силы России атаковали противника в районе населенного пункта Часов Яр. Уничтожено 100 иностранных бойцов и шесть единиц бронетехники.

ГЛАВА ОДКБ ИСКЛЮЧИЛ ЯДЕРНЫЙ УДАР

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заверил, что Россия не будет применять на Украине ядерное оружие.

- У нас только Российская Федерация из государств-членов ОДКБ имеет ядерное вооружение. Военная доктрина предусматривает, в каких случаях применяется ядерное оружие. Но даже в нынешней непростой ситуации это исключено, - рассказал Зась в интервью белорусскому каналу ОНТ.

Генсек ОДКБ подчеркнул: «У всех субъектов политики мировой, не только России» должно быть понимание о катастрофических последствиях подобных шагов.

- Поэтому я исключаю возможность применения ядерного оружия», - повторил глава оборонительного блока.

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