Малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал Фото: REUTERS

О сложном положении Североатлантического альянса написали журналисты New York Times. Если вкратце, то оказалось, что армии Запада не готовы к настоящей большой войне. НАТО привыкло кошмарить бедные страны типа Афганистана, а там много оружия просто не нужно.

Представитель НАТО рассказал американским журналистам, что «малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». Хотя самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев.

Но и то – Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar. А это уже пятая часть всех запасов таких пушек в стране, и больше их Франция Зеленскому не даст. Самим надо. Американские резервы в Европе тоже почти кончились. И пополнять их пока не собираются – Вашингтону важнее держать запасы около Китая и Северной Кореи, а не около Украины.

Получается, что мы воюем уже не со всем альянсом, а только с главными его странами, у которых резервы оказались толще.

NYT написала, что в НАТО европейских военных шутливо называют «армией бонсай». Как крошечные японские деревья. Потому что снаряды для пушек, ракеты ПВО, патроны в ЕС есть, но их мало.

В Афганистане, как пишет нью-йоркская газета, в день все НАТО могло сделать 300 выстрелов из пушек. Сейчас же только одна Украина за день выпускает 6-7 тысяч (!) снарядов. А наша армия (по оценкам военных НАТО) за день тратит 40-50 тысяч патронов. При этом, во всем США их в месяц делается 15 тысяч.

В общем, современное поле битвы оказалось англосаксонским генералам не по зубам. А тут еще подкузьмила коммерция… Выяснилось, что снаряды из одной страны блока не подходят к однотипному оружию из другой. Взять те же тяжелые пушки. Да, калибр у всех стандартный: 155 мм. Но немецкий снаряд не влезет во французскую гаубицу.

Так производители гарантируют, что они смогут продавать боеприпасы для своего оружия, как изготовители принтеров зарабатывают деньги на фирменных картриджах.