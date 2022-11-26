Минобороны России сообщило, что США создали вариант коронавируса с 80% смертностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вариант коронавируса, который приводит к гибели 80% лабораторных животных, был создан в США, об этом сегодня, 26 ноября, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В октябре в Бостонском университете создали искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус приводил к гибели 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - рассказал Кириллов в ходе брифинга.

Он также уточнил, что защитные свойства антител уменьшаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.

Ранее академик Онищенко объяснил, поможет ли ревакцинация от созданного в США смертельного штамма коронавируса.

Также ранее Россия привела доказательства, что США создали COVID-19, оспу обезьян и препараты, заражающие людей раком. Сенсационные данные сообщил на брифинге начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.