«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Летчик-герой Дамир Юсупов и сыгравший его Егор Бероев представили фильм об аварийной посадке самолета

Пилот Дамир Юсупов и актер Егор Бероев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Идите на солнце, вдоль рядов кукурузы», - эта фраза стала крылатой после того, как в августе 2019 года пилотам удалось благополучно посадить на поле самолет с отказавшими двигателями. Рейс «Уральских авиалиний» летел из подмосковного Жуковского в Симферополь, когда в обшивку лайнера врезалась стая серебристых чаек. Птицы попали в оба двигателя, самолет Airbus А321 начал терять высоту. Летчики совершили практически невозможное – успешно посадили падавшую машину и спасли жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.

Спустя полтора года после аварии о «чуде на кукурузном поле» решили снять фильм, а крылатая фраза стала его названием. Главную роль - командира экипажа, Героя России Дамира Юсупова в картине сыграл Егор Бероев. Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выходит в прокат с 16 марта. Вечером 9 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел его премьерный показ.

Егор Бероев, Ксения Алферова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ленту представили ее создатели – режиссер Сарик Андреасян, актер Егор Бероев и пилот Дамир Юсупов, ставший консультантом проекта. Посмотреть новую работу пришли звезды кино, ТВ и шоу-бизнеса: актрисы Ольга Кабо, Жанна Эппле, Полина Максимова, Лиза Моряк, Ольга Кузьмина, Евгения Малахова, актер и режиссер Кирилл Плетнев.

Егор Бероев пришел на премьеру с женой, актрисой Ксенией Алферовой. Дамир Юсупов – с женой Натальей. Главные герои истории – реальной и экранной – вместе позировали фотографам, так что у зрителей была возможность убедиться, насколько Егор внешне похож на Дамира.

Егор Бероев пришел на премьеру с женой, актрисой Ксенией Алферовой. Дамир Юсупов – с женой Натальей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На съемках они работали бок о бок: как консультант картины Юсупов следил за тем, чтобы все сцены, сыгранные в кабине самолета, были технически достоверными.

«А все, что касается художественной части, я отдавал на откуп режиссеру», - говорит Дамир, отмечая, что творческая команда фильма имеет право на художественный вымысел.

Во время съемок он подсказывал Егору Бероеву, на какие кнопки наживать, какие фразы и в какой момент следует говорить пилоту.

Ксения Алферова выбрала для премьеры яркий образ: розовый джемпер, юбку с цветочным принтом и сумочку контрастного зеленого цвета. Не менее эффектно выглядела Полина Максимова, также позировавшая с Дамиром и Егором на красной дорожке. Актриса нарядилась в облегающее золотистое платье с пикантным разрезом на талии, обнажившим ее стройную фигуру. В фильме Полина сыграла одну из главных ролей – пассажирки Юли, отправляющейся в отпуск вместе с мужем и сыном.

Полина Максимова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Сарик Андреасян подчеркивает: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» - это не фильм-катастрофа. Это прежде всего история человека, сумевшего воплотить в жизнь свою самую заветную мечту и в итоге выполнившего миссию, к которой его готовила судьба.

Режиссер Сарик Андреасян с женой, актрисой Лизой Моряк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дамир Юсупов, выросший в северной Игарке, еще мальчишкой грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика. Но поступить в летное училище с первого раза ему не удалось, и он стал юристом. Мечта о небе не отпускала, и в 33 года Юсупов решает дать ей второй шанс. Когда веру в его успех потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел добиться своего и стал пилотом гражданской авиации. Никто не мог даже представить, что однажды он станет настоящим героем и спасет жизни 233 человек.