2019-08-15T07:26:06+03:00
Происшествия

Самолет рейса Москва - Симферополь совершил жесткую посадку в поле после взлета из аэропорта Жуковский

На борту находилось более 200 пассажиров
Мария ИГНАТЬЕВА
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Самолет рейса Москва - Симферополь совершил жесткую посадку в поле после взлета из аэропорта ЖуковскийСамолет рейса Москва - Симферополь совершил жесткую посадку в поле после взлета из аэропорта ЖуковскийФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В подмосковном аэропорту "Жуковский" экстренно эвакуируют пассажиров самолета А-320 после жесткой посадки. На борту воздушного судна находились больше 200 человек.

Самолет А-320 вылетел из Москвы в Симферополь, однако во время полета случились непредвиденные обстоятельства. Известно, что двигатель самолета А-320 загорелся после попадания него птицы во время лета. Сотрудники экстренных служб сообщение об аварийной посадке получили около 6:20 утра.

- На борту находилось 226 человек, из них шесть детей, все люди из самолета эвакуированы, - сообщили в МЧС России по Московской области.

По предварительным данным, в результате жесткой посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" пострадали шесть человек. Погибших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

В самом аэропорту "Жуковский" аварийную посадку воздушного судна подтвердили. Известно, что сотрудники МЧС уже потушили возгорание в двигателе А-320.

ИСТОЧНИК KP.RU

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