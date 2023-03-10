Затравленную за «грязные танцы» Калашникову утешили бриллиантами за миллион рублей

Анна Калашникова угодила в нешуточный скандал за выступление в госпитале для военных. Певицу критикуют и за слишком откровенный наряд, и за смелые танцы перед бойцами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Калашникова угодила в нешуточный скандал за выступление в госпитале для военных. Певицу критикуют и за слишком откровенный наряд, и за смелые танцы перед бойцами.

- Главное, что ребятам понравилась мое выступление. Я со всеми пообщалась, всех поддержала. И дальше будут помогать нашим героям, чем могу, — объясняет KP.RU Калашникова. - Раз в месяц я отправляю тёплые вещи беженцам. И если потребуется, готова поехать на передовую, поддержать наших ребят. Да, на меня сейчас свалилось немало хейта. Но разве у моих коллег не такие же смелые наряды? Впрочем, мы же артисты, как арлекины должны приносить смех и радость людям. И если мой наряд или мои танцы вызвали у кого-то хотя бы добрую улыбку, то большей награды для себя я и не желаю, — говорит звезда ток-шоу.

В подтверждении своих слов в соцсетях артистка продемонстрировала щедрый подарок, который ей прислал незнакомый мужчина.

-В открытке он написал, что хотел поддержать меня на фоне травли моих танцев. Подарил букет алых роз и бриллиантовый браслет, — поделилась с «КП» Калашникова.

Поклонник подарил Анне Калашниковой золотой браслет с бриллиантами за миллион рублей Фото: СОЦСЕТИ

Фанат презентовал певице браслет Cartier Love за миллион рублей. Украшение выполнено из золота и инкрустировано бриллиантами. Этот аксессуар из коллекции Love чаще всего покупают влюбленные для своих вторых половин.

В отличие от других браслетов, которые легко снять, браслет Love открывается только с помощью специальной отвертки, которая прилагается к аксессуару. Отвертка также продаётся в форме подвески на шею. Такое украшение чаще всего носят мужчины, как знак того, что ключ от сердца его любимой в надежных руках.

Браслет Love есть в коллекции многих звезд. Но у Ксении Собчак ещё более дорогая версия украшения - оно у нее выполнено из розового и белого золота и стоит более 2 миллионов рублей. С подобным браслетом щеголяют на красных дорожках и мировые звезды: Ева Лонгория, Кортни Кардашьян, Мел Би и другие знаменитости.

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