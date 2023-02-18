Скрывает богатого поклонника: Анна Калашникова похвасталась бриллиантами за 2 миллиона

Фото из архива Анны Калашниковой

Звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова любит демонстрировать в своих соцсетях презенты от своего бойфренда. То выложит часы «Ролекс» за 2 миллиона рублей, то платье за полмиллиона рублей, то оранжерею цветов.

- На праздник всех влюбленных я получила в подарок бриллиантовые серьги и просто красивый бриллиант, из которого планирую сделать подвеску для своей мамы. Ну и конечно, как в песне «миллион алых роз», мой мужчина осыпал меня букетами. Подарил сразу три шикарных букета, - рассказала KP.RU Анна Калашникова.

Фото из архива Анны Калашниковой

На сайте ювелирного бренда Graff, такой набор, как у Калашниковой, стоит более 2 миллионов рублей.

Ну и цветы обошлись бойфренду певицы недешево -около 40 тысяч рублей за каждый из трех букетов.

Однако имя столь щедрого поклонника Калашникова почему-то отказалась озвучивать.

-Вы его все знаете. Но мы пока решили не афишировать наш союз, - объяснила KP.RU Анна Калашникова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: ранее певица встречалась со скандальным артистом Прохором Шаляпиным. Потом был долгий роман с банкиром Иваном Семёновым. На кинопремии «Золотой орел» Анна появилась под руку с футболистом Иваном Новосельцевым. Вполне возможно, что именно он осыпает красотку бриллиантами.

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