Мир атакуют монстры-супербактерии: почему опасно назначать антибиотики самим себе

Эксперты ВОЗ предупредили об опасности самолечения антибиотиками Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы уже рассказывали: ВОЗ очень переживает из-за того, что треть европейцев принимают антибиотики без назначения врача. Или используют свои старые запасы, или покупают из-под полы в аптеках препараты, которые им никто не назначал. Но почему это так опасно?

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ, ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАРЫХ

А между тем, в мире уже регистрируют возвращение старых болезней: все сложнее становится лечить пневмонию и туберкулез, гонорею и сифилис, все ярче вспышки малярии. Также фиксируются появление новых болезней — только в 21 веке выявлено около 150 новых вирусов (и речь сейчас не только про штаммы коронавируса) и бактерий.

«Выпуск эффективных антибиотиков за последние 30 лет снизился почти в восемь раз. А по причине резистентности к этим лекарствам в мире ежегодно гибнут миллионы людей», - говорят эксперты Роспотребнадзора РФ.

Уже в 1967 году был выявлен пневмококк, не чувствительный к пенициллину, и ученым стало понятно, что бактерии приспосабливаются к лекарствам. А один из самых ярких случаев, напугавших врачей, случился еще до пандемии коронавируса: в 2016 году 70-летняя американка сломала ногу в Индии. Лечили ее уже в США. И в ее организм в больнице пробралась супербактерия — Klebsiella pneumoniae, или палочка Фридлендера. Женщине вводили ВСЕ известные на сегодняшний день антибиотики. И ни один ей не помог... Это был первый из супермонстров, на который не действуют современные чудо-антибиотики.

И хотя сейчас продолжают разрабатываться новые антибактериальные препараты, ни один из них, как ожидается, не будет эффективен против наиболее опасных форм бактерий с антибиотикорезистентностью.

- Когда антибиотики используются слишком много, слишком долго или когда они не нужны (например, при вирусных заболеваниях — прим. Ред.), бактерии могут стать устойчивыми к ним, - объясняет доктор Данило Ло Фо Вонг, региональный советник ВОЗ по контролю устойчивости к противомикробным препаратам. - В будущем нас могут ждать вспышки инфекций мочевыводящих путей, которые могут снова стать неизлечимыми. А операции или химиотерапия и вовсе будут слишком опасными для выполнения.

ЧТО БЫЛО БЫ В МИРЕ БЕЗ АНТИБИОТИКОВ

Пенициллин — первый в мире антибиотик массового производства — начали применять только в 40-х годах прошлого века. Да-да, антибиотикам пока нет и 100 лет.

Давайте просто представим мир без них:

1. Потери во второй мировой войне были бы в миллионы раз (не преувеличиваем) больше: раненные гибли бы от сепсиса, гангрен, внутренних воспалений. В это время в тылу люди погибали бы от дизентерии, пневмонии и прочих болезней, которые поддаются лечению антибиотиками.

Однозначно сейчас в мире было бы не 8 млрд жителей, а в разы меньше.

2. Любые операции, начиная от банального удаления аппендицита, заканчивая сложными операциями по трансплантации органов, сейчас были бы очень рискованными. И скорее всего, мир так никогда бы и не узнал, что возможна пересадка сердца или легких, или печени. Просто потому, что врачи не взялись бы за заведомо смертельное дело: без антибиотиков в ослабленном организме бактерии мгновенно бы размножились, какая бы стерильная чистота не была в палате.

Больше умирало бы детей в родах — ведь кесарево так же было бы очень опасной операцией. В целом умирали бы больше маленьких детей от опасных бактериальных инфекций, которые случаются как осложнения после ОРВИ.

3. Животноводство, птицеводство, пчеловодство и рыбное хозяйство были бы зоной рискованного вложения денег. Сейчас, благодаря антибиотикам, больная корова быстро выздоравливает — ее изолируют от стада и ставят на ноги. Не будь лекарств, падеж скота был бы очень частым явлением, как бы не старались животноводы. То же самые с пчелами, птицей или рыбой, которую выращивают в искусственных условиях: везде, где есть живые организмы, будут жить вредные бактерии. И будут их убивать.

А значит, цена продуктов сейчас была весьма высокой.

УЧИТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНО

ВОЗ говорит: антибиотикорезистентность, то есть устойчивость бактерий к препаратам — это норма, естественное явление жизни. Ведь бактерии должны приспосабливаться к новым условиям, иначе им было бы не выжить в эволюции. Но мы можем замедлить это процесс.

Даже сам изобретатель пенициллина Александр Флеминг еще в 40-е годы предупреждал, что нельзя использовать антибиотик в течение короткого времени и в совсем малых количествах, так как при этих условиях у бактерий развивается устойчивость. И поэтому правило первое:

1. Принимайте антибиотики только по назначению врача. И всегда соблюдайте инструкцию по приему препаратов: назначили пить таблетки 5-7 дней, пейте до конца, даже если легче стало уже на второй день. Иначе это поможет бактериям стать более устойчивыми: недобитые бактерии мутируют в вашем теле и потом этот антибиотик против них уже не сработает.

2. Ни в коем случае не используйте антибиотик с истекшим сроком годности: действующее вещество антибиотиков очень быстро распадается и такой препарат может навредить.

3. Антибиотик бесполезен при ОРВИ.

Вот что об этом пишет врач Екатерина Маслова в книге «Просто про иммунитет» издательства «Комсомольская правда»:

«Многие полагают, будто антибиотики помогают от всех инфекционных заболеваний. Но антибиотики применяют только против бактериальных инфекций: ботулизм, дизентерия, столбняк, кожные, инфекции ушей (бактериальный отит) и горла (стрептококковый фарингит) и многие другие болезни, причиной которых стали патогенные бактерии, лечатся антибиотиками. Но эти средства не действуют на другие инфекции.

Например, против вирусов, в том числе гриппа и ОРВИ, они абсолютно бесполезны. И даже думать забудьте принимать антибиотики «на всякий пожарный» без назначения врача! Они убивают и останавливают размножение всех бактерий, в том числе полезных симбионтов, живущих в нашем кишечнике. Именно поэтому после того, как вы пропили курс антибиотиков, грамотный врач обязательно выпишет вам курс пробиотиков, чтобы восстановить микрофлору».