ЦРУ потратило миллионы долларов на кота-шпиона для Брежнева

В 1960-х годах ЦРУ потратило 5 лет и 20 миллионов долларов на исследования по созданию котов-шпионов, которых можно было использовать в сборе секретных сведений в СССР Фото: Shutterstock

В 1960-х годах ЦРУ потратило 5 лет и 20 миллионов долларов на исследования по созданию котов-шпионов, которых можно было использовать в сборе секретных сведений в СССР, пишет Publico.

«РУССКИЕ ЛЮБЯТ КОШЕК»

По данным американской агентуры, испокон веков кошка была самым любимым животным советского руководства. В архивах ЦРУ даже были найдены многочисленные фотографии гладящего кошек Владимира Ильича Ленина.

«Так почему бы нам не создать подразделение кошек-шпионов, чтобы проникнуть в Кремль?» – подумали в Лэнгли.

Виктор Лео Маркетти-младший, тогдашний специальный помощник заместителя директора ЦРУ, рассказал американскому журналу Smithsonian о создании своего рода Франкенкошки. Специалисты управления вживили микрофон в ушной канал кошки, а в основание её черепа – небольшой радиопередатчик. Антенна проходила вдоль спины животного до кончика хвоста. Батарея вживлялась в районе груди и была совсем небольшой, поэтому новоиспечённый агент мог записывать лишь короткие диалоги.

Проблема заключалась в том, что коты плохо поддаются дрессировке, поскольку у них нет глубокого желания угодить хозяину, которое присуще тем же собакам или даже крысам. Чтобы исправить этот «врожденный недостаток» кошачьих в ЦРУ разработали специальные акустические сигналы, которые должны были заставить кошку двигаться влево, вправо или прямо. Однако тут исследователи столкнулись еще с одной проблемой: когда кошки испытывали чувство голода, они отказывались подчиняться даже командам ультразвука. Решением стали хирургические операции, лишающие усатых аппетита. Что именно у кошки вырезали не уточняется, но Маркетти-младший обмолвился, что после такого «кошка всё равно долго не прожила бы».

ГИБЕЛЬ НА ЭКЗАМЕНЕ

В 1967 году наступил важный момент – после более чем пятилетней подготовки первый «акустический котёнок» должен был отправиться на своё первое задание. Прежде чем внедрить четверолапого агента в окружение Брежнева, ЦРУ решило дать кошке генеральный экзамен в парке неподалёку от советского диппредставительства в Вашингтоне. Суть миссии заключалась в том, что кошке требовалось подслушать разговор двух советских мужчин, сидящих на лавочке около посольства, и вернуться в укрытие.

Казалось бы, задание было довольно простым. Тем не менее животное умудрилось не только провалить его, но и поставить крест на всей программе. Когда кошку выпустили из фургона возле парка, она испугалась громких звуков города и яркого света. Вместо того чтобы бежать в парк, пушистый агент метнулся через дорогу прочь от него, в результате чего был сразу же сбит проезжающей сзади машиной.

Отчёт, рассекреченный лишь несколько десятилетий спустя, резюмирует результаты проекта следующим образом: «Наш заключительный экзамен по дрессировке кошек убедил нас, что в практическом смысле данная программа не будет соответствовать нашим узкоспециализированным потребностям». Впрочем, чтобы хоть как-то оправдать потраченное время и средства, в заключительном варианте отчёта была добавлена небольшая приписка: «Тот факт, что кошек можно приручить перемещаться на короткие расстояния, само по себе стало замечательным научным достижением».

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