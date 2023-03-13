Чудо-гормон поможет ученым создать лекарство от запоя

На базе антиалкогольного гормона в перспективе может быть разработано лекарство, которое сможет спасать пациентов в отделениях скорой помощи больниц при остром алкогольном отравлении Фото: Shutterstock

Долгие годы ученые бьются над поиском лекарства, которое помогло бы обратить опасные последствия алкогольного опьянения вспять. Исследователям из Техасского университета удалось найти гормон, который быстро отрезвляет опьяненных животных. Пока утешительные результаты достигнуты на лабораторных мышах, но ученые оптимистично смотрят в будущее и предлагают применять чудо-гормон для создания лекарства от критической передозировки спиртом – этанолом.

В процессе эволюции и млекопитающие, и птицы выработали своеобразную защиту от воздействия этанола на организм. Зачастую им приходится питаться забродившими ягодами и фруктами, что, конечно, дает минимальный приток калорий, но и способствует алкогольному отравлению. Однако постепенно животные приспособились к такому способу экстремального питания в условиях отсутствия доступа к свежей пище. Ученые решили проверить в лабораторных условиях, что же помогает организму восстанавливаться после воздействия спирта.

Изучив действие этанола на лабораторных мышах, химики и биологи пришли к выводу, что в ответ на употребление простых сахаров, голодание, дефицит белка и наличие этанола в печени животных стал вырабатываться гормон FGF21. Тот же самый, кстати, который печень человека продуцирует в ответ на поступление алкоголя.

Дальше экспериментаторы попробовали вводить этот гормон мышам в лаборатории, которых предварительно напоили до потери сознания. Оказалось, что грызуны, получавшие гормон FGF21, выздоравливали от своего «запоя» в два раза быстрее, чем те, кому давали выйти из алкогольной передозировки самостоятельно. Гормон также помогал мышам выздоравливать и приходить в норму, когда им постепенно снижали дозу алкоголя. Последующие исследования показали, что гормон FGF21 работает, воздействуя на норадренергические нейроны, тип нервных клеток в мозге, которые способствуют бодрствованию, скорейшему восстановлению координации движений, сознания и моторики.

На базе антиалкогольного гормона в перспективе может быть разработано лекарство, которое сможет спасать пациентов в отделениях скорой помощи больниц при остром алкогольном отравлении, считает Дэвид Мангельсдорф, заведующий кафедрой фармакологии Юго-западного медицинского центра Техасского университета.