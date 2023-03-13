Певица Жасмин призналась в обмане на шоу "Маска"

Под маской Пиковой дамы скрывалась певица Жасмин. Фото: пресс-служба НТВ.

"Самое засекреченное шоу страны" набирает обороты: из 14 участников в "Маске" остались всего 10. В первых выпусках программу покинули Дикобраз (Вадим Казаченко), Лисенок (Яна Рудковская) и Шаурма (Евгения Медведева), а накануне члены жюри рассекретили Пиковую даму: против нее проголосовали все судьи, за исключением Филиппа Киркорова. Дело в том, что поп-король узнал под маской "свою любимую Джессицу", как он называет певицу Жасмин, а ведь её появления на проекте он ждал целых три года...

- Первые два выпуска мне действительно удавалось запутать жюри, но мы с продюсерами, честно говоря, были готовы, что меня быстро разгадают, ведь Филипп столько времени меня ждал, - призналась Жасмин KP.RU. - Все три предыдущих сезона он стабильно слышал "Джессицу" в целом ряде других масок. Филипп очень опытный артист, внимательный человек, его слух сложно обмануть. Но в итоге он разгадал меня по сущей малости - случайно сделанному жесту, который и правда мне свойственен, и который я по неосторожности сделала на сцене.

Жюри проекта. Фото: пресс-служба НТВ.

Впрочем, Дама Пик оказалась не так проста: членов жюри она водила за нос, не пренебрегая и откровенным обманом.

- Мне пришлось сказать неправду, когда Валерия напрямую спросила, не встречались ли мы на дне рождения доченьки Филиппа Аллы-Виктории. Конечно, мы там были, но пришлось с полным непониманием, о чем речь, сказать "Нееет". Соврала про татуировку - их у меня нет, и про отсутствие медицинского образования, ведь я действительно медик, - объяснила Жасмин.

Сложнее всего в шоу, по словам певицы, ей дались два момента: костюм и напряженный график.

- Костюм был латексный, то есть не дышащий: воздух проникает в маску только через два небольших отверстия. Кроме этого, он довольно увесистый: тяжелое сердце на голове, тяжелая мантия на плечах, а тебе нужно при этом всем держать королевскую осанку, - вспомнила Жасмин. - А еще мне сложновато было выдерживать график. Например, если утром чувствуешь недомогание, а днем тебе нужно быть в студии, визит перенести нельзя, потому что на каждую маску дается строго определенное время. Участники не должны пересекаться ни в студии, ни на репетициях, и переносы практически невозможны. Неважно, как ты себя чувствуешь, в голосе или нет - едешь и работаешь.