Тень мирового кризиса: Почему крах американских банков вызвал панику

Байден пояснил, что в капиталистическом мире инвесторы знают о рисках и сознательно идут на них. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден начал рабочую неделю с объявления комплекса мер по недопущению финансового кризиса.

Выступление началось ровно в 09:00 по времени восточного побережья США, за полчаса до открытия биржевых торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Заявление прозвучало в ответ на крах двух крупных американских банков – Silicon Valley Bank и Signature. В 2008 году подобные события стали катализатором масштабного финансового кризиса в США и во всем мире.

Байден объявил, что вкладчики прогоревших банков получат доступ к средствам на своих счетах уже сегодня. Они смогут распоряжаться ими без ограничений, несмотря на то, что американское законодательство гарантирует страхование вкладов лишь в размере до $250000.

А вот инвесторы обанкротившихся банков и их акционеры никаких возмещений не получат. Байден пояснил, что в капиталистическом мире инвесторы знают о рисках и сознательно идут на них.

Руководство прогоревших банков будет уволено, а Белый дом в самое ближайшее время направит на рассмотрение Конгресса пакет предложений по ужесточению требований к деятельности банков в США.

Глава Белого дома заверил, что американской финансовой системе ничего не угрожает. Он в очередной раз напомнил об успехах своей администрацией на экономическом направлении – рекордном сокращении безработицы и активизации малого и среднего бизнеса.

Акции многих американских банков все равно теряют в цене. Антирекорд уже поставили ценные бумаги First Republic Bank, стоимость которых снизилась на невероятные 60%. Этот калифорнийский банк многие считают очередным кандидатом на скорое банкротство.

Дональд Трамп обвинил в коллапсе Silicon Valley Bank Байдена и заявил, что «приближаются новые финансовые бедствия». Экс-президент США считает, что «во всем виновата политика демократов».

Заявление Трампа прозвучало в ответ на рассуждения некоторых американских СМИ о том, что банкротству SVB в немалой степени способствовал закон, подписанный президентом Трампом в 2018 году и упрощавший банковскую деятельность. Этот документ позволил в том числе и SVB избегать обязательного надзора со стороны Федеральной резервной системы. Известно, что он активно лоббировался теперь уже бывшим гендиректором SVB Грегом Беккером.

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