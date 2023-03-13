Татьяна Веденеева показала лицо после неудачной пластики

Татьяна Веденеева и Николай Басков на сцене премии "Виктория". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два года назад Татьяна Веденеева рассказала журналистам какую-то фантастическую историю. Мол, поехала в гости к подруге во Францию, та предложила вместо нее сходить к пластическому хирургу. Красавица уверяет, что операцию не планировала, мол, все получилось спонтанно. Теледиве сделали пластику век, однако Веденеева осталась недовольна результатом.

- Мне всё разрезали, сделали замечательно, но еще разрезали сверху, чего я не хотела. Если посмотреть мои фото, у меня веки были пухлые, а когда он мне это сделал, глаза стали более запавшими. Теперь мне приходится светлыми тенями возвращать это ощущение припухлости века, - сетовала звезда.

И вот два года спустя Татьяна появилась в свете, продемонстрировав свое новое лицо.

Татьяна вместе с Николаем Басковым провела музыкальную премию «Виктория». Поклонники телезвезды заметили, как сильно она помолодела.

- Татьяна Веденеева (с ее же слов) «случайно оказалась на столе пластического хирурга и недовольна блефаропластикой». Во-первых, результат операции весьма достойный. Татьяна выглядит очень молодо, - говорит KP.RU косметолог, дерматолог Марта Орлова. - Во-вторых, случайно на операционном столе оказаться невозможно, поскольку до этого пациент приходит на несколько консультаций, а затем проходит полное обследование (общий анализ крови, КТ-легких, ЭКГ, тесты на ВИЧ, гематиты и коронавирус). Плюс ко всему до операции пациенту делают разметку и объясняют, где будут разрезы и каких последствий ожидать. Невозможно получить верхнюю блефаропластику, как «доп. услугу». Совершенно очевидно, что мышцы верхней половины лица расслаблены ботулотоксином (инъекции, которые корректируют морщины и мимику лица) и это правильное решение. Есть небольшая отечность, возможно, связанная, в том числе и использованием филлеров («уколы красоты, разглаживающие морщины) или липофилиллинга. Есть смысл использовать методы противоотечной терапии - микротоки или специализированные инъекции, - объяснила KP.RU косметолог.