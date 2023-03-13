Люди с щупальцами, крыльями, тремя руками и шестью пальцами: Для человечества разрабатывают дополнительные органы

Пока щупальце служит продолжением руки. Фото: YouTube

Механические щупальца доктора Отто Октавиуса - злодея из фантастической саги «Человек-паук», оказались не столь уж фантастическим изобретением. Дэни Клоуд (Dani Clode) - научный сотрудник лаборатории пластичности Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California Los Angeles, Plasticity Lab) сконструировала нечто подобное. Ну, почти. Только не для злодеяний, а для манипуляций в повседневной жизни. В первую очередь для тех случаев, когда нужно достать что-нибудь с верхней полки в гардеробе или на кухне – куда руки не дотягиваются.

Октавиус управлял щупальцами с помощью мозга.

Роботизированное щупальце, названное Vine 2.0, состоит из 26 сегментов, извивается в разные стороны, как у осьминога. Пока конструкция надевается на руку – становится ее продолжением. А управляется пальцами стоп. Но в перспективе дополнительная конечность – одна или две или даже четыре, как у Октавиуса, и крепиться будут, как у него – где-нибудь на талии. И подчиняться непосредственно мозгу – дело техники, которая со временем справиться с такой задачей. Но совладает ли мозг? Управится ли с «частями тела», не предусмотренными природой (или господом Богом) для человека? Стоит ли вообще заморачиваться на «дооснащение»? Не слишком ли сложным оно будет?

С тем, как реагирует мозг на «нововведения», разбирались британские ученые из Института когнитивной нейронауки (Institute of Cognitive Neuroscience) и Оксфордского университета (University of Oxford). Правда, экспериментировали они не с щупальцами. Добровольцев оснастили дополнительными пальцами. У каждого их стало по шесть.

Люди легко учатся держать чашку в одной руке, одновременно размешивая в ней сахар.

Роль шестого пальца исполняло другое изобретение Дэни Клоуд под названием Third Thumb - «Третий большой палец». Третий – это если считать большие пальцы на обеих руках: два - своих, положенных от рождения, и третий – дополнительный, представляющий собой суставчатую конструкцию, как на протезах руки. Оно крепится на ладонь со стороны, противоположной родному пальцу. Изготавливается на 3D-принтере.

Первые разработки изобретательницы сгибались и разгибались, повинуясь командам, которые посылали датчики, которые контактировали с мышцами ладони. Ныне, чтобы управлять шестым пальцем, нужно должным образом шевелить ногами.

Эксперименты позволили сделать три главных вывода. Во-первых, люди быстро обучаются пользоваться дополнительным пальцем, осваивая одной рукой манипуляции, для которых обычно нужно две руки. Испытуемые, к примеру, держали в руке чашку, вместе с ней ложку, которой размешивали сахар. Или одной рукой вдевали нитку в иголку. Особо ловкие завязывали шнурки одной рукой.

Кстати, недавно все желающие могли опробовать дополнительные пальцы на научной выставке в Лондоне. Желающих нашлось 600 человек. Почти все – 98 процентов – осваивались в первую же минуту: могли хватать предметы и перемещать их.

Во-вторых, действуя шестым – искусственным - пальцем вместе с родными пятью, человек активирует дополнительные участки мозга. Это демонстрировали томограммы.

И наконец, если шестой палец, что называется, не удалять, то через несколько дней мозг начинает считать его родным. Он постепенно перестраивает свою работу так, чтобы согласовывать совместные движения всех шести пальцев. А если от лишнего пальца все-таки избавиться, мозг какое-то время «сбоит» - плохо управляет пятью родными пальцами. Но потом нормальная моторика восстанавливается. При этом «органы управления» - ноги в конкретном случае – никак функционально не страдают.

Исследователи, которые несколько раз представляли результаты своих экспериментов в журнале Science Robotics, полагают, что роботизированный палец позволит не только разнообразить возможности людей, но и повысит ловкость рук. И к примеру, хирурги смогут работать без ассистентов. А для инвалидов или людей, которым хотя бы временно приходится действовать лишь одной рукой, польза вообще очевидна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У некоторые людей от рождения по шесть пальцев

И все же природа горазда на выдумки. Иной раз она самостоятельно оснащает людей ладонями, на которых по шесть пальцев. Дополнительные пальцы - полноценные, с суставами и косточками, с собственными мышцами. Вырастая, они располагаются между большими и указательными пальцами. Такой феномен носит название полидактилия, передается по наследству. Известны 4 гена, от которых пальцы множатся – в среднем у одного из тысячи человек. Множатся на руках и на ногах.

У некоторых людей имеются свои родные шесть пальцев, которыми они умело пользуются.

Работу мозга уникумов изучали в свое время немецкие ученые из Университета Фрайбурга (University of Freiburg). И получили результаты, аналогичные британским: люди с шестью родными пальцами задействуют больше областей мозга, чем люди с пятью пальцами.

КСТАТИ

Крылышками бяк-бяк-бяк

По словам Дэни Клоуд, с технической точки зрения можно и роботизированные крылья сконструировать – мол, реализовать машущий не самая фантастическая задача. Да и мозг перед ней не спасует, как демонстрируют эксперименты.

Однако, люди уподобятся Икару скорее всего не на Земле, а на Луне, где сила тяжести в 6 раз слабее.

Мечта полетать там – где-нибудь в зарытых помещениях, под каким-нибудь гигантским куполом, будоражит умы уже давно. Может сбыться в обозримом будущем – как раз к тому времени, как люди обоснуются на Луне, Дэни Клоуд и подоспеет со своей новацией. Или ее дети.

В попытке обмануть Фантомаса

Идею третьей руки реализовали создатели фильмов о Фантомасе – ею пытался воспользоваться комиссар Жюв. Но не получилось – примитивная конструкция сломалась в самый неподходящий момент.

Фантомас не попался на третью руку комиссара Жюва.

Иное дело третья роботизированная рука – сегодня бы не подвела. С просьбой создать такую к Дэни Клоуд обратился ее знакомый хирург. В третьей руке он бы хотел держать телекамеру, чтобы самому снимать подробности операции, оперируя при этом двумя руками.