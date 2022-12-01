Раскрыты мотивы бегства в Израиль Аллы Пугачевой: "Я лучше буду нищей в другой стране"

Пока Алла Пугачева молчит о своей эмиграции в Израиль, поклонникам остаётся разве что листать архивы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пока Алла Пугачева молчит о своей эмиграции в Израиль, поклонникам остаётся разве что листать архивы. И порой в старых интервью Примадонны можно обнаружить любопытные детали и объяснение ее сегодняшним поступкам. Так, например, в доисторическом уже интервью журналу "ELLE", которое вышло аж в 1997 году, Алла Борисовна категорично высказалась на тему своего отъезда.

- Отсюда уехать меня может заставить только страшная обида на Родину-мать, - заявила 48-летняя Пугачева. - Пока никто так не обижал. Но я бы не хотела быть нищей в своей стране. Если сделают так, что я буду нищей, то я лучше буду нищей в другой стране.

- А что для Вас значит быть нищей? - утонили тогда у артистки.

- Мне нужно денег ровно столько, чтобы я не чувствовала себя униженной. Чтобы я могла помочь своему внуку, своей дочери. Чисто семейный бюджет, который не должен нарушаться, - объяснила Алла Борисовна. - Всё, конечно, относительно... Я вижу семьи, которые просто разорены. Люди не получают зарплату! Как я могу работать, устраивать тур, когда мои поклонники не могут позволить себе купить билет на концерт! Сейчас, когда людям начинают выплачивать какие-то деньги, я чувствую себя лучше. А так у меня просто душа изболелась - ну как ехать с концертами?.. Как видите, у меня есть причины не иметь желания выходить на сцену...

Уже тогда, 25 лет назад, обсуждали, что Пугачева уходит со сцены. Но в интервью она четко дала понять, что прощального тура не было - мол, просто взяла тайм-аут от выступлений: "Здоровье не позволяет". Тогда еще, судя по публикации, певица курила ("давно, с 13 лет") и даже находила в этом плюсы: "Какие оттенки голос приобретает!". А вот с алкоголем, как уверяла Примадонна, она завязала.

- Когда выпью, я очень талантливая, все говорят. Но оказывается, могу и без этого... Теперь я нахожу кайф в другом, - признавалась певица. - Природа, Филипп... Он мне заменяет всё это... какие-то наркотики. С ним не соскучишься. В нем есть и коньячок, и водочка, и вино, и кампари с джусом... До него я была конфеткой без фантика, а он был фантиком без конфетки.

Четверть века назад 48-летняя Алла Борисовна уже жила с Филиппом Киркоровым, которому тогда едва исполнилось 30. Пугачева рассуждала, что задумывается о пластических операциях ("это так же нормально, как аэробика и наклеенные ногти"), делилась романтическими подробностями и музыкальными предпочтениями. Оказалось (внезапно!), что академическая и всячески образованная вокалистка Пугачева обожает незатейливую песенку группы одного хита "Президент и Амазонка".

- Вчера весь день с Филиппом, как дураки, пытались дозвониться в "Стол заказов" на "Русское радио" - так мне эта песня понравилась! Но ничего не вышло. Там такие слова: "А мы ему по морде чайником, а мы ему по морде чайником..." Там про жирафа, про слона. Какой класс! Какая прелесть! - восхищалась Примадонна.

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