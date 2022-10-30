Алла Пугачева продолжает зарабатывать миллионы в России: Раскрыта правда про последний бизнес певицы

Адвокат Алёшкин заявил, что у Аллы Пугачевой в России остался доход до 60 миллионов рублей в год Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Алла Пугачева прощается с Россией", трубят сегодня во всех новостях. Мол, отбывшая в Израиль Примадонна начала ликвидацию последней фирмы из своего некогда богатого бизнес-ожерелья.

И правда, 23 ноября, судя по базе ЕГРЮЛ, Алла Борисовна подала заявление о ликвидации юридического лица - её именной компании ООО "АБП", которая существовала с 2010 года и занималась деятельностью в области радиовещания. Когда-то этот бизнес приносил артистке неплохие дивиденды: так, в 2019 году "АБП" показала доход в 73 млн рублей - это рекорд за всё время работы. А вот за 2021 год фирма заработала всего 3,2 миллиона. В течение ближайших недель, когда налоговая проведёт все необходимые процедуры, этот бизнес будет закрыт.

Однако, выводы о разрыве связей с Россией делать пока рано, ведь у Аллы Борисовны, по данным KP.RU, еще остается собственное ИП. А кроме того, под брендом Alla Pugachova, который существует на рынке аж с 1997 года, до сих пор продаются обувь, сумки и духи - это коллаборация, как сейчас модно говорить, с известной обувной маркой. Товары от Пугачевой представлены, в том числе, и на популярных маркетплейсах: здесь можно найти босоножки (в среднем, от 3500 рублей), туфли (от 5500), кроссовки (от 6000), ботинки (от 7900) и сапоги (от 11000 до 23000). Сумочки от Алла Борисовны стоят от 4500 рублей, духи - от 1000. Почти вся продукция в честь "черной пятницы" представлена со скидками.

Обувь от Аллы Борисовны выпускается с 1997 года. И даже отъезд в Израиль не лишит артистку дохода.

- Действительно, артистка может использовать ИП для ведения предпринимательской деятельности, - отмечает звездный адвокат Андрей Алешкин. - Оборотные средства по ИП составляют 60 млн в год - неплохая прибавка к пенсии. Кроме того, Алла Пугачева выпускает обувь и аксессуары: от этого бизнеса она может получать как единовременный, так и постоянный доход, всё зависит от условий контракта. Здесь я не вижу ничего удивительного: имя Аллы Борисовны за много лет уже стало брендом.

Цены на товары от Пугачевой "горят" в честь "черной пятницы".

По мнению адвоката, артистка будет связана бизнес-проектами с Россией до тех пор, пока не закроет здесь ИП (за которое каждый год платит пенсионные и страховые взносы на несколько десятков тысяч рублей) и не отзовёт разрешение на использование ее имени у обувного бренда.

- Только тогда можно будет сказать, что Алла Борисовна попрощалась с Россией, - уверен Андрей Алешкин.