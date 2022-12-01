Ленинград, 1943 год. Бойцы МПВО Ленинграда эвакуируют пострадавших после налета фашистских бомбардировщиков. Фото: Павел Федотов/Фотохроника TACC

Время неумолимо, и остались лишь немногие их тех, кто пережил самую страшную военную блокаду многомиллионного города. Уйдут они, и некому будет передать потомкам, что было в страшные годы Блокады Ленинграда.

Да, есть множество письменных и записанных устных свидетельств, документальных и художественных книг, фильмов, картин, музыкальных шедевров, рассказывающих о подвиге великого города. Но тысячи и тысячи живых свидетелей той трагедии оставили свои воспоминания лишь в памяти своих детей, внуков, правнуков. Эти воспоминания до сих пор известны только тем, кто в детстве услышал их от своих бабушек и дедушек.

И при этом всё наглее попытки наших врагов перечеркнуть подвиг жителей великого города, не пожелавших «пить баварское». Правда о том, что фашисты обрекли Ленинград и его жителей на смерть, подвергается сомнению. Поэтому вспомнить о тех лихих временах за уже ушедших от нас, но успевших поделиться пережитым с младшими, - не просто долг потомков, а возможность защитить правду свидетельствами уже немых участников величайшей трагедии. Их голосом станем мы.

В рамках некоммерческого проекта «Блокада Ленинграда: помнить, а не просто знать» мы предполагаем собрать свидетельства и воспоминания внуков, правнуков, родственников блокадников об услышанном ими о тех тяжелых и суровых временах. Правда всегда конкретна, и у каждой блокадной семьи, у каждого оставшегося в живых блокадника в памяти оставались символы, приметы и детали пережитого. Если вам есть что вспомнить об услышанном от уже ушедших родных вам блокадников, изложите это письменно или в аудиоформате и пришлите нам по адресу: 191123 Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.24, ООО «АРСИС», электронная почта moszastava@yandex.ru. Контактные телефоны: 8-921-566-25-01, 8-921-912-72-54.

Мы собираем ваши свидетельства до 1 апреля 2023 года. Объем - до 15000 компьютерных знаков или до 7-10 минут аудиотекста. К 9 мая мы предполагаем издать сборник «Блокада Ленинграда: помнить, а не просто знать» на базе ООО «АРСИС» в Санкт-Петербурге. Презентация сборника и памятные акции в честь блокадников будут проведены в сотрудничестве с ветеранскими и культурными организациями Санкт-Петербурга.