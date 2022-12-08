Не б/у, а ресейл: крупные сети и маркетплейсы в России осваивают новую категорию товаров. Что это дает простому потребителю

Перед продажей через Ресейл технику проверяют и, если это необходимо, заменяют неисправные компоненты.

Весной 2022 года россияне стали больше интересоваться товарами «с рук». Например, в исследовании «Роскачества» говорится о повышенном спросе на подержанную технику. Есть статистика отдельных регионов, в которых покупатели стали чаще приобретать товары на вторичном рынке. Причиной этого называют логистические сбои в поставке некоторых категорий товаров в Россию, стремление сэкономить.

При этом к б/у вещам и технике часть покупателей относится настороженно. На рынке или площадке с онлайн-объявлениями гарантию на товар и чек никто не даст. Шанс того, что продавец при поломке честно вернет деньги — мизерный. Еще хуже - наткнуться на мошенников. Некоторых отпугивает сам факт владения вещью, которой кто-то пользовался.

Наряду с этим все яснее тренд на осознанное потребление. Например, не жечь свет в квартире, не тратить воду, покупать кофе навынос в свой стакан. Если старый телефон работает хорошо, или сумка для повседневных выходов цела, устраивает объемом, то зачем покупать новое: тратить деньги, и выбрасывать и исправную и функциональную вещь, только потому, что можешь позволить новое.

При этом к радикальному отказу от нового следовать вы не обязаны. Поэтому если вещь окончательно вышла из строя или очень захотелось купить брендовую сумочку, любой другой аксессуар, при этом сэкономить, можно обратить внимание на товары на вторичному рынке. Вслед за желаниями потребителя (для них во главе угла экономия, другие взяли курс на осознанное потребление) магазины и маркетплейсы стали изучать и внедрять практику «ресейла», т.е. перепродажи уцененных по разным причинам товаров: от повреждения упаковки, до заводских дефектов.

РЕСЕЙЛ С ГАРАНТИЕЙ

Такой раздел - «Ресейл» - теперь есть и на Яндекс Маркете. Сейчас там можно купить автотовары, бытовую технику, одежду, обувь и аксессуары, детские товары, товары для строительства и ремонта, книги и другие категории.

Не всеми вещами пользовались. В категорию попадают товары, которые были витринными образцами, из прошлых коллекций или уцененные в результате, например, повреждения упаковки. Любой товар можно вернуть в течение семи дней с формулировкой «не подошел». Есть и гарантия от 7 до 90 дней в зависимости от категории.

Маркет также запустил возможность выкупа у частных лиц. Пользователи могут предложить свою вещь на продажу. Но не другому человеку, а партнеру Маркета, который занимается выкупом (подробнее см. «Кстати»). Сейчас для выкупа можно отдать автотовары, детские конструкторы, детские коляски, смартфоны, умные часы, планшеты и фототехнику. Список категорий будет расширяться. Скоро можно будет продавать и компьютеры.

Вещи на маркетплейс выставляют партнеры площадки — профессиональные «выкупщики». Один из них согласился провести экскурсию по своему «производству». В офисе компании «Избушка» куда ни глянь — гаджеты и девайсы, которым предстоит предпродажная подготовка. За офисным столами, заваленными отвертками, шурупами, процессорами, электронными платами и микроскопами над устройствами корпит команда молодых ребят.

Сотрудник компании «Избушка», которая продаете технику на Маркете, за работой в офисе фирмы в Москве.

КАК ТЕХНИКУ ПРОВЕРЯЮТ ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ

Гендиректор «Избушки» Алексей Стромилов рассказывает: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы и телевизоры — к ним попадают от корпоративных клиентов (корпорации, которые покупают оптом для своих сотрудников смартфоны, планшеты и т.д. и также оптом сдают потом технику в трейд-ин), частных лиц, а также напрямую из магазинов электроники. Последние принимают на трейд-ин от покупателей смартфоны и прочее. А после перепродают компаниям вроде фирмы Стромилова.

— Мы научились очень быстро оценивать технику. Написали программное обеспечение и создали специальные чек-листы для сотрудников. Софт проверяет юридическую чистоту устройства, модификацию и другие параметры. При первом осмотре продавец тестирует и осматривает устройство по 15 критериям. Потом еще в нашем офисе, перед тем, как выставить на продажу, проверяем по 25 критериям. Наш сервисный центр восстанавливает устройства, если это необходимо. Где-то работает с официальным сервисными центрами, если они есть в России. Когда устройство готово — выставляем на продажу. Как раз одна из площадок — Яндекс Маркет.

— Больше всего устройств Apple и Samsung, — продолжает Алексей. — Они наиболее востребованы на вторичном рынке. У каждого девайса есть грейд — это его состояние. На Маркете техника делится на три грейда: «как новый», «отличный» и «хороший» внешний вид. Чем лучше состояние, тем выше цена. На свою технику даем гарантию 90 дней. Если что-то случится, ее можно отнести в пункт выдачи заказов Яндекс Маркета или вызвать курьера. Проведем диагностику, а дальше либо отремонтируем, либо выдадим замену, либо вернем деньги — все как в обычном магазине.

— Такие устройства чаще ломаются? Есть расхожее мнение, что сейчас техника уже не та в плане качества…

— Мое личное наблюдение за годы работы: у новой техники крупных брендов брак около 1%. А у б/у техники — 5%. В плане «железа» современные модели очень хорошие. Могут работать 5 — 6 лет. При этом нагрузка на тот же смартфон выросла кратно, по сравнению со старыми телефонами. Чаще проблемы с батареей, которую можно заменить. Поэтому мы и проверяем всю технику по 25 показателям, чтобы минимизировать обращение по гарантии. У устройства, которому больше пяти лет, вероятнее будут проблемы не с «железом», а с быстродействием.

На финальном этапе перед продажей технику дезинфицируют. А также вычищают сор из разъемов для зарядки, наушников, динамиков.

— Сейчас мы еще начали выкупать детские коляски и тоже продавать на Маркете. Берем практически всех производителей. Наши спецы осматривают коляску: тканевые элементы снимают и отправляют в химчистку. Если есть повреждения — их устраняют. Каркас промывают и полируют. Также дезинфицируют все, а затем упаковывают. Согласитесь, удобнее, чем просматривать сотни объявлений на виртуальных барахолках, ездить на просмотры и, возможно, нарваться на мошенников? Тут идея единой площадки, надежной и проверенной. Вы получаете коляску как новую, с хорошим дисконтом и гарантией 90 дней.

ЛЮДЯМ ИНТЕРЕСНО КУПИТЬ ВЕЩИ С ДИСКОНТОМ

— Хотим сформировать в России цивилизованный рынок онлайн-продажи подержанных товаров со всеми привычными пользователям преимуществами покупок на маркетплейсе, — объясняют в пресс-службе Маркета запуск новой категории.

Ресейлом рассчитывают заместить часть ассортимента, которая может быть временно недоступна из-за рыночной ситуации, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки. Плюс привлечь новых покупателей. Например, людей, которые привыкли покупать не новое или решили экономить.

Непосредственно Маркет не продает товары. Выступает витриной, через которую продают и покупают б/у и уцененные товары. При этом дают покупателям привычный опыт покупки на маркетплейсе: заказать доставку удобным способом, оплатить товар частями, добавить виртуальную корзину товарами из других категорий и т.д.

— Чтобы предложить пользователям б/у товары с предсказуемым качеством, сотрудничаем с компаниями, у которых есть опыт работы с подержанными устройствами и вещами. Для выкупа товаров от частных лиц также сотрудничаем с профессиональными компаниями, которые берут на себя прием, оплату, проверку подлинности и состояния товаров, их предпродажную подготовку, а также саму продажу этих товаров на Маркете. Партнеры должны строго соблюдать временной регламент: вовремя отвечать клиентам, забирать товары и оплачивать их, — пояснили представители Маркета.

На вопрос о том, кому будет интересен ресейл, онлайн-площадка отвечает: широкой аудитории в зависимости от потребностей. Одним надо б/у коляску, чтобы сэкономить (ведь с рождением ребенка появляется много новых статей расходов), кто-то хочет брендовую сумку, а практичный автовладелец присматривает шины.

Преимущество покупки на Маркете б/у техники и прочих товаров в том, что на них дают гарантию и проверяют подлинность.

— Людям интересно купить вещи с дисконтом — вне зависимости от причины уценки (вещь кому-то принадлежала или это витринный образец) — через надежную компанию. Это способ избежать подделок и получить гарантию на товар. В случае с брендовыми аксессуарами, мы наблюдаем такую картину: покупателям, интересующимся модой, важнее получить не новую, а проверенную вещь, точно не подделку. К тому же ресейл — возможность найти редкие экземпляры. При этом — сэкономить. Сейчас в разделе ресейл есть брендовые сумки. Раньше они принадлежали другим людям. Продавцы убедились в подлинности вещей, выкупили ее и теперь выставили на Маркете. К сумке можно подобрать на маркетплейсе новое платье или костюм, поэтому рассчитываем, что этот раздел заинтересует покупателей.

КСТАТИ

Как работает выкуп

Чтобы продать б/у товар пользователю нужно заполнить заявку. Предложить можно смартфоны, планшеты, умные часы, фототехнику, автошины, а также детские коляски и детские конструкторы. Скоро можно будет продавать и компьютеры.

Заявку рассмотрит специалист и приедет на встречу по удобному адресу. Осмотрит, заберет товар и переведет деньги — на карту или отдаст наличными. У каждого из партнеров, которые занимаются выкупом, свои условия.Сделка может состояться в тот же день, если заполнить заявку утром.

При продажи электроники пользователь может видеть предложения сразу от нескольких партнеров и выбрать то, которое ему больше подходит. Не придется работать со множеством объявлений, встречаться и торговаться с частными лицами, исключен риск нарваться на мошенников.