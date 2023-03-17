Три уголовные истории о половой неприкосновенности несовершеннолетних

Да, в законодательстве есть дикий перекос, кто-то его пролоббировал, и мы это изменить не можем, можем только уяснить, как высоко сегодня ценится детская неосведомленность Фото: Shutterstock

Мне позвонил мужик. Поскольку огласки уголовного дела он боится, расскажу фабулу без имени.

Живет в южном российском городе, работает таксистом, и вдруг вызывают его в СК на допрос.

Девочка 12-ти лет сообщила, что он показывал ей нехорошее из кустов и что-то с этим нехорошим делал, трогал. В смысле, сообщила она маме, а та сразу побежала написала заявление, правоохранительные органы подняли камеры, увидели, что выходящий из парка мужик садится в машину - и по номерам вычислили «извращенца».

Мужик:

- Я, честно, вообще не понимал, какая девочка, потом запись показали, вспомнил: я таксист, захотел по маленькому делу, остановил машину и прошёл за дерево, а там, на записи, действительно вдалеке проходит девочка: за забором! В тридцати метрах! Другая бы внимания не обратила, а эта такая любопытная! А в этот день сильный туман был, я вообще ее не видел…

Таксист - будем называть его так - все рассказал следователю, и также поведал, что верует в Господа, имеет прекрасную жену и является многодетным.

Я был уверен, что дело не возбудят, ничего же нет, и «...у меня прекрасные характеристики!»

Но дело возбудили, по статье УК «Насильственные действия сексуального характера», срок по которой от 12 до 20 лет.

Ну, потому что «потерпевшей» меньше 14-ти, а, значит, то, что она увидела дядю без штанов, трактуется даже не как развращение, а прямо как изнасилование в извращённой форме.

Только задумайтесь: изнасилование. С тридцати метров.

Вы можете чем-то помочь? Огласки не хочу, и так к жене приходили, такой позор!

Я пожала плечами: журналист помогает с оглаской, какой еще от меня прок. Мыло в камеру могу передать (зачеркнуто).

На столе у меня, так случилось, лежит другой вопль о помощи: дед-священник ходатайствует за внука, осужденного по той же самой статье: друг внука, 13-летний мальчик, написал заявление, что 15-летний внук священнослужителя с двумя приятелями запихивал ему в попу ручку, гвоздь, отвертку и рукоятку от коробки передач. При этом пострадавший с первого класса дневал и ночевал в доме священника (его собственные родители пьют), катался на его снегокате, носил его одежду и считался членом семьи, но это не главное.

Главное, что у жертвы вообще нет повреждений, которых не может не быть при таком злодействе, и суды - первый, апелляционный и кассационный - единодушно установили, что проникновения не было, и однако же - внук священника сидит, ему дали 7 лет, его подельникам - 4 и 5 лет.

А потому что - насладитесь - непроникновение предметов не свидетельствует о неправдивости показаний потерпевшего! Утверждения потерпевшего о проникновении предметов являются субъективным восприятием несовершеннолетнего, с учётом психотравмирующей ситуации!

То есть — перевожу - ребёнок ДУМАЛ, что его насилуют, и, значит, виновных будут судить ТАК, БУДТО ОНИ ЕГО НАСИЛОВАЛИ, хотя в реальности они, видимо, просто глумились, пытаясь отвадить от дома. Если вообще это было в реальности, а не проходит по разряду «думал» - потерпевший ещё и с психическим диагнозом.

Чуете тенденцию?

Девочка поняла превратно, и мужик будет сидеть, хотя он ее даже не заметил.

Прогоняемый из дома понял превратно, и обидчики уже сидят.

Третья история более однозначная, но тоже показательная: в Сочи в детской комнате пиццерии качалась на качалке трёхлетняя девочка, зашёл пьяный мужик и смачно поцеловал ребёнка в губы, вернулся, ущипнул под платьем, ещё раз поцеловал.

Ему дали 12 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА. Нет, он не сделал ничего другого, все было под камерами. Да, в деле ТОЛЬКО поцелуй. Потому и срок по нижней границе (статья от 12 до 20-ти, напоминаю). Да, местные журналисты написали: «Надругался над трёхлетней в детской комнате», — потому что так интереснее.

Выводов не будет.

О том, что за деяния, тянущие от силы на год условно, дают конские сроки, я писать устала.

Да, в законодательстве есть дикий перекос, кто-то его пролоббировал, и мы это изменить не можем, можем только уяснить, как высоко сегодня ценится детская неосведомленность и невинность, цена ей - человеческие жизни, омрачить ее нельзя даже случайно, даже спьяну, даже если ты сам дурак-подросток.

Моя работа журналиста - показать людям, на каком они свете, потому что многие живут по-старому.

Ходят в туалет в парке, например.

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