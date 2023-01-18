Предполагаемый «Собачий маньяк» напал на женщину в московском парке

Бывший доцент побил бывшего прокурора Фото: СОЦСЕТИ

Около года назад мы опубликовали заметку «Пинает лежащую и улыбается»: Доцента престижного университета назвали «собачьим маньяком». Напомню: мужик шел по парку Олимпийской деревни (элитный район на Юго-Западе Москвы) и встретил москвичку Татьяну Луневу с собакой, Татьяна миниатюрная брюнетка, фитнес-тренер, собака – щенок мальтипу трех килограммов весом.

Мужик начал подманивать кроху, а, когда та подбежала – бить с ноги: камера зафиксировала, как он гоняется за щенком кругами и пинает. Итог – перелом позвоночника, ЧМТ, отбитые внутренние органы и операция, собака искалечена.

Агрессивного мужчину задержали: потрясенные прохожие отследили его до дома, снимая на телефон, однако в полиции допрошенный заявил: это собака напала на него, лаяла, укусила за ногу – и он пнул, чтобы отогнать.

Установить, кто говорит правду: собака подбегает, потому что ее подозвали, или чтобы укусить – по видео было невозможно, слишком далеко. Поэтому уголовное дело о жестоком обращении с животными шло ни шатко ни валко, гражданину больше года не предъявляли обвинение, несмотря на то, что Татьяна Лунева нашла еще двух пострадавших: преподавательница МГИМО по имени Азиза встретилась со странным типом в том же парке, он прыгал перед ее мальтийской болонкой, орал, рычал, размахивал руками и снимал собаку на телефон. Девушка успела схватить питомца на руки и убежать.

Вторая история была за два года до того: в собственном дворе гражданин ударил палкой для финской ходьбы слепого джек-рассела, его хозяйка по имени Юля кинулась защищать пса, упала и сломала ногу; тогда тоже разбирались с полицией, в итоге, женщина взяла у отца обидчика деньги (мы знаем обе истории со слов Татьяны и из скринов ее переписки с подругами по несчастью).

Кстати, отец несдержанного гражданина сам в прошлом начальник в милицейском следствии…

Мы в KP.RU оказались в сложном положении: закон запрещал назвать предполагаемого серийного живодера по имени и огласить престижный вуз, где он работал: вдруг следственные органы завтра закроют дело?

С другой стороны, отец странного гражданина рассказал журналистам, что в детстве сына покусала псина, он потерял спортивную карьеру и долго лечился. В 45 лет мужчина все еще жил с родителями, а все три хозяйки перепуганные женщины принадлежали к одному типажу: миниатюрные и темноволосые.

Что, если нападающий не остановится? Если это мания?

НОВАЯ КРОВЬ

Знакомая атлетическая фигура в черно-красном бежит по аллее парка, навстречу - женщина с крохотной болонкой, прижимается к стене павильона; мужчина прыжком перелетает через собаку, с размаху бьет женщину по голове - и, не сбавляя темпа, бежит дальше. Женщина растерянно смотрит ему вслед…

Видео кинула мне первая пострадавшая Татьяна Лунева: «Ульяна! Это мама моей знакомой преподавательницы вуза, пожилая женщина, она сама прокурор! Он выбил ей зубы, у нее все лицо – гематома! Теперь видно, что собака его не трогала, он сам напал, первый, без всякого повода!»

И в этот раз – на человека. Я писала, что зацикленные на одном объекте всегда идут по нарастающей.

Уголовное дело о жестоком обращении с животными шло ни шатко ни валко, гражданину больше года не предъявляли обвинение, несмотря на то, что Татьяна Лунева нашла еще двух пострадавших Фото: СОЦСЕТИ

ПАТИМАТ

Встречаюсь с потерпевшей, назовем ее Патимат. Дама элегантного возраста и элегантной внешности просит не печатать ее фамилию:

- Я профессиональный юрист, 38 лет стажа в прокуратуре, поддерживала обвинение в суде и мне просто стыдно перед коллегами! Не секрет, что преступники и потерпевшие это, в основном, «контингент»: пьющие, маргиналы. А я законопослушный человек, в светлое время суток, в цивилизованном месте…

Патимат рассказывает, что шла расслабленно и не чувствовала опасности, увидела, что ее мальтийская болонка Луи разворачивается к бегуну, - и, вдруг, хлопок, искры из глаз…

- Удар был справа в нижнюю челюсть, мне вышибает протез, выбивает зуб, на котором этот протез стоял, кровь, боль жуткая! Я хватаю грязный снег горстью, все течет, я в шоке…

Патимат кое-как дошла до охранников и сказала, что на нее напали, приехавшая полиция заверила, что знает героя (еще бы!), женщина написала заявление.

Дальше были три месяца кошмара: наркозы, перебирание верхней и нижней челюстей, огромные кровоподтеки, депрессия и неприятности на работе. Женщина отказалась от плановой командировки за границу с подписанием крупного контракта, потому что была вынуждена жить рядом с зубоврачебным кабинетом и не могла нормально говорить...

А когда пострадавшая, наконец, наведалась в полицию, обнаружились чудеса.

ПОПЫТКА НЕ ПОСАДИТЬ

Уголовное дело возбудили против неустановленного лица (эээ… как же так? Таня же опознает обидчика) и сразу приостановили. Это раз.

Дело возбудили не по статьям «Хулиганство» и «Причинение вреда здоровью», а за гораздо более легкие «Побои», телесных повреждений не предполагающие.

Но есть ведь медицинские документы…

- Они проделали такую штуку, - рассказывает Патимат, - затребовали из клиники не сведения о нанесенных мне травмах, а всю мою медкарту, что, вообще, является нарушением медицинской тайны, и эксперт написала: установить нанесенный мне вред невозможно, мои зубы и так были больные. Связь между ударом и вылетевшим зубом она, профессионал, установить неспособна! Я вижу здесь признаки заинтересованности эксперта, а со стороны полиции – нежелание привлекать правонарушителя к ответственности.

И Патимат спросила, не знаю ли я, почему следствие ведет себя так предвзято? Разговор происходил летом, а нападение было еще в апреле, и тут уж я с готовностью поведала и про папу-следователя (адвокат подозреваемого признавался мне, что служил под началом отца своего клиента), про маму-психиатра (не отсюда ли странная экспертиза?), и про место доцента в престижном вузе.

- Поэтому мы ничего и не можем сделать, - огорченно сказала я и не угадала.

Потому что Патимат оказалась не просто прокурором в отставке. Она – бывший прокурор города одной из республик СССР, причем, единственная женщина-прокурор в этой стране! Работает с тамошним Генеральным прокурором и сегодня.

Вздыхает:

- Придется идти признаваться начальнику в моей беде, задействовать механизм международного сотрудничества…

Это Москва, детка! На каждый блат есть блат с винтом!

МГИМО И ИНСТИТУТ МВД

Сегодня я получила, наконец, официальное подтверждение: дело Патимат почти расследовано, оно объединено с нападением на собаку Татьяны Луневой и готовится к передаче в прокуратуру, обвиняемый знакомится с материалами, соответствующий документ выложил на сайте Мосгорсуд.

Теперь мы можем, вслед за Мосгорсудом, назвать обвиняемого: это Сергей Абрамов, на момент нападения на собачку Татьяны, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России, а до того доцент кафедры правового обеспечения управленческой деятельности МГИМО МИД России!

Теперь уже «бывший»! Бывший старший преподаватель! Бывший заместитель начальника кафедры! Кандидат юридических наук!

Это он обвиняется молвой в том, что системно бил собак, а официально (потому что в деле всего два эпизода) – что нападал на женщин с собаками.

Фитнес-тренера Татьяну Луневу, свою коллегу по МГИМО Азизу и прокурора Патимат он встретил на пробежке в Олимпийской деревне, соседку Юлю – когда занимался финской ходьбой во дворе. Собаки Юли и Патимат на него лаяли, последнее видно даже на видео, и доцент, если бы согласился дать нам интервью, наверняка сказал: «Они мешали мне заниматься спортом, нервировали! Парк для людей, а не для собак!»

Но парк для всех людей, в том числе и для людей с собаками!

А доцент, похоже, решил «чистить» жизненное пространство от неприятных элементов, или, по крайней мере, не сдерживал взрывной характер…

Когда уголовное дело о нападении на щенка Луневой только возбудили (в январе 2021 года), Абрамов, по информации потерпевшей, перестал преподавать, но на сайтах части вузов числился – и только недавно почти отовсюду был вычищен.

На сайте VIPperson (важная персона) читаю: «Является заместителем директора Международного института управления», - звоню: «У нас таких нет, и не было!»

Смотрю дальше: «С 1995 года по 2007 год аспирант, преподаватель, доцент, зам. начальника кафедры гражданского права Московского университета МВД России».

Чему, чему субъект мог научить будущих полицейских?!

Да, хорошее болото разворошила Патимат…

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУМАННЫЕ

На всякий случай: Абрамов ни перед кем не извинился, ни перед женщиной, которую ни с того ни с сего ударил по лицу и заставил три месяца ходить по врачам, ни перед владелицей искалеченной дорогой собаки. Скалился на очных ставках: «Я вас никогда в глаза не видел», - по словам потерпевших, вел себя цинично.

Обращение его в Мосгорсуд было связано с тем, что зам. начальника следственного отдела ОМВД по району Проспект Вернадского пыталась ограничить Абрамова в сроке ознакомления с делом (поставить конечную дату 11 октября 2022 года), а он опротестовывал и опротестовал. А срок давности по нападению на собаку, тем временем, истекал и в ноябре истек...

Неофициально сотрудники полиции говорили мне, что в этом и проблема: эшелонированная защита знает, на какие кнопки давить, чтобы парализовать систему: адвокаты добиваются возвращения готового дела следователю, придираются к документам, опротестовывают их и всячески мотают нервы, передать дело в суд не смогли уже два райотдела.

Поэтому я не говорю «гоп» и не называю фигуранта уголовного дела Абрамова ни живодером, ни преступником: он только подозреваемый и обвиняемый.

Если честно, меня больше занимают родители субъекта. Они не видели, что с сыном что-то не так? Профессиональный психиатр считает нормальным, что взрослый мужчина без причины бьет по лицу пожилую женщину, годящуюся ему в матери? Или намеренно подвергает нас всех опасности?

Если узнаю ответ, то напишу.

Про приговор напишу в любом случае.

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