Вторая молодость Екатерины Стриженовой: как знаменитая телеведущая сохранила молодое лицо в 55 лет

Екатерина Стриженова выглядит на 15 лет моложе цифр в паспорте. Фото: телеграм-канал Екатерины Стриженовой.

Екатерина Стриженова работает в прямом эфире Первого канала в программе «Доброе утро», а по пятницам у нее авторская общественно-политическая программа «Самое время» (в составе проекта «Время покажет»). Еще у Стриженовой в графике – театр: в марте аж 13 спектаклей «Женщины Есенины» - рекорд для драматического спектакля и 1 спектакль «Леди на день». Зрители отмечают, что с годами Стриженова не меняется - в отличной форме. Недавно видели актрису и телеведущую в театре – выглядит на 15 лет моложе цифр в паспорте. 20 марта Екатерине Стриженовой исполняется 55 лет. Звезды часто не раскрывают всех секретов красоты и молодости. Поэтому мы узнали у эксперта – была или нет пластика у Стриженовой, а также делимся секретами самой Екатерины.

Генетика решает многое! Но не все.

По фото и видео телеведущей доктор сделал выводы о том, как она сохранила лицо молодым. Фото: телеграм-канал Екатерины Стриженовой.

Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков рассказал KP.RU как омолаживается Екатерина Стриженова. Изучили свежие фото и видео телеведущей.

- Для 55 лет телеведущая очень хорошо выглядит. Такой результат не случаен. Важны сразу три фактора. Первый: очень-очень большое значение имеет генетика, в ней кроется временной ключ к проявлению тех или иных возрастных изменений - у кого-то первичные изменения начинаются в 30 лет. Здесь мы видим очень хорошую генетику. Второй: чтобы иметь такой результат нужно соблюдать режим питания, физических нагрузок, держать постоянный вес, то есть вести здоровый образ жизни. Третий: результат работы отличных косметологов. Часто такой результат в таком возрасте достигается с помощью пластических хирургов. Здесь мы говорим – о комплексных косметологических процедурах.

Супруги Александр и Екатерина Стриженовы стали одной из первых семейных пар телеведущих на ТВ. 1997 год — ведущие программы «Доброе утро». Фото: СОЦСЕТИ

- Большую роль в восприятии лица зрителями играет макияж, у Стриженовой профессиональный грим, который скрывает от непрофессионалов нюансы на коже, которые вообще могут быть. Профессионал же видит результат инъекционной косметологии, и хорошую работу косметологов эстетистов. Екатерина пользуется услугами косметолога на постоянной основе, и кожа благодарна ей в ответ.

- На лбу нет ни вертикальных, ни горизонтальных морщин. Брови стоят на хорошем уроне, не упали. Значит ботокс есть в верхней трети лица. Кроме того, делают и пилинги, и шлифовки.

- Верхние веки в хорошем состоянии, есть небольшие намеки на внутренние жировые грыжи. Но колоссального избытка кожи нет, нет нависания. Есть намеки на жировые грыжи нижних век – это заметно, если Екатерина смотрит вбок или вверх. Но это не бросается в глаза.

- Мы не видим глубоких морщин, выраженных носогубных складок. Средняя треть лица в отличном состоянии. Поэтому можем предположить, что был аппаратный лифтинг средней трети лица. Аппаратная косметология, скорее всего, периодически присутствует среди процедур артистки. Есть лишь легкие намеки на брыли по нижней челюсти, которые невозможно заметить непрофессиональным взглядом.

- Скуловая зона. Нет птоза мягких тканей средней трети лица. Объем в скуловых зонах находится там, где надо. Смотрится гармонично - скорее всего, благодаря инъекционной косметологии. Потому что скулы – один из показателей молодого лица. И он присутствует у Екатерины.

- Кольца Венеры на шее не сильно выражены, что говорит о том, что косметологи работают хорошо и с нижней трети лица.

- Все мягкие ткани в тонусе, хороший визуальный тургор мягких тканей. Даже при активной мимике мы не видим никаких проявлений третичных возрастных изменений. Хотя в 55 лет активно идут именно третичные возрастные изменения.

Вывод: Благодаря генетике, а также инъекционной, аппаратной и эстетической косметологии звезда выглядит не на 55, а на 40 лет.

Пластический хирург Иван Володченков похвалил и звезду, и ее косметологов. Фото: Личный архив

Диеты Стриженовой

Екатерина Стриженова не скрывает, что постоянную борется с лишними килограммами. Однако долго на диетах заезда не сидит – только периодами когда сбрасывает вес. На семейных ужинах может себе позволить себе все, что хочется.

Что делала Стриженова для сброса веса?

- За полгода похудела на 12 килограммов на кето-диете, при которой углеводы почти полностью исключаются из рациона. Не ела крупы, фрукты, выпечку, крахмалистые или сладкие овощи и продукты, содержащие сахар.

- До этого Стриженова худела то на белковой диете Дюкана, то на низкоуглеводной диете кардиолога Аткинса. Но предупреждала – долго сидеть на них нельзя, вредно для здоровья.

- Когда очень много работы - периодически заказывает доставку готового правильного питания прямо в телецентр.

- Есть общие правила, которые соблюдает Екатерина, чтобы не набирать лишние кило, когда не сидит на диетах. Пьет много воды в первой половине дня; на завтрак кефир разбавляет ложкой отрубей; на обед ест йогурты, рыбу (или мясо) с овощами; ужин – легкий, до 17 часов; фрукты и сладкое есть только до 16 часов и не смешивать с другими продуктами.

- В спортзал у Стриженовой нет времени ходить, поэтому она однажды даже в своей гримерке в Останкино тренажер устанавливала и занималась с тренером в перерывах между съемками. На этой виброплатформе задействованы все группы мышц, и Екатерина только за первый месяц похудела на 4 кг.

- Периодически Стриженова пробует разные нагрузки. Коллега Анатолий Кузичев занимается боксом и по просьбе Екатерины записал ей видеоурок – как правильно прыгать на скакалке. Так как прыжки на скакалке – одна из любимых физнагрузок звезды. Прыгает в перерыве между эфирами. Дома (когда есть время) обязательно ходит на беговой дорожке.

- Периодически делает курсы массажа в клинике тибетской медицины.