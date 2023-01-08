Скандал в семье Стриженовых: почему звездные актеры не помогают многодетной родственнице Александре Стриженовой

Александра Стриженова недавно купила квартиру в Подмосковье. Деньги дал дядя Александр Стриженов. Однако общаться звездные родственники не стали. Фото: социальные сети

Александра Стриженова ждет ребенка. Эта новость многих ввела в заблуждение: речь не о дочери телезвезд Екатерины и Александра Стриженовых, а об ее полной тезке. Шестого ребенка ждет 35-летняя Александра Стриженова (Холошина) – внучка народного артиста СССР 93-летнего Олега Стриженова. Мать многодетной Александры (дочь Олега Стриженова от первого брака) умерла 20 лет назад. 17 лет назад с Александрой перестал общаться дедушка и остальные члены его семьи. Александр Стриженов (сын Олега Стриженова от второго брака) так говорил об этом конфликте: «После того как она оскорбила моего отца, своего дедушку и решила жить самостоятельно - мы не общаемся. Это был ее выбор. Я ничего не знаю про этого человека и знать не хочу!» Мы попробовали разобраться в грандиозном семейном скандале.

Блогер с хорошей фантазией из известной семьи

Страна узнала об Александре Стриженовой после того, как она несколько лет назад начала «гастроли» по ток-шоу. Как известно, чтобы попасть в подобные передачи нужна не только известная фамилия, но и громкая история. Это обеспечивает рейтинги телесмотрения – телевизионщикам, гонорар – героям. Так Александра Холошина стала представляться фамилией матери (Стриженова) и стала постоянной гостьей ток-шоу с разными громкими историями. Это было задолго до пандемии – тогда за участие в подобных программах платили приличные гонорары, и наследники известных семей бродили по каналам с выдумками разных сортов. Не случайно Александра в какой-то момент подружилась с Дианой Шурыгиной (той самой героиней мемов «на донышке») – вероятно получила советы и по поведению на ток-шоу, и по ведению соцсетей. Также как и Шурыгина – Александра Стриженова стала популярна в соцсетях после громких заявлений на ток-шоу.

Александра с Артуром и их общими детьми Аланом и Мией, а также с сыном Ильей. Фото: социальные сети

Фантазии продюсеров ток-шоу хватает на самые разные истории. О чем только не рассказывала Александра Стриженова… Была душещипательная история о том, как Стриженова стала суррогатной матерью и выносила дочь для супружеской пары, но отказалась отдавать им ребенка. На самом деле выяснилось, что девочка – была дочкой самой Александры, это и ДНК-текст подтвердил. В ток-шоу тогда даже роды показали… Однажды Саша рассказывала на ток-шоу, что вынашивает ребенка для бесплодных родителей: а через пару дней в соцсетях призналась, что соврала – хотела позлить жениха… Была и главная история – она достойна многосерийной мелодрамы (сценаристы ток-шоу могут соревноваться со сценаристами «мыльных опер»). Женщина рассказала: она родила двойню для супружеской пары, но те отказались забирать детей из-за огласки на ток-шоу, позже детей усыновили из Дома малютки… В общем: и детектив и мелодрама в одном флаконе – как раз для доверчивых домохозяек, пенсионерок. И это еще не все! Новый муж Саши по имени Артур был представлен как сын тех самых родителей-отказников…

Стриженова позиционировала себя на ток-шоу как многодетную женщину и суррогатную маму с хорошей родословной. Как только 68-летняя Любовь Успенская начала свою пиар историю о том, что хочет еще одного ребенка – Александра Стриженова тут же сообщила: готова выносить ребенка для Успенской. Но женщине пора придумывать новую тему для пиара: по закону суррогатной мамой может стать женщина до 35 лет (Стриженовой скоро 36 лет).

Саша и ее 5 детей: старшие Роман и Валерия живут с родителями первого мужа. Илья (от отношений с Александром Ковером), Алан и Мия живут с мамой. Фото: социальные сети

Громкие истории сделали из Александры Стриженовой блогера, потом она начала петь. Также женщина сообщает, что занимается благотворительностью – собирает деньги на лечение больных детей…

Однако знаменитые родственники не общаются с многодетной женщиной почти 17 лет. Дочь Олега Стриженова актриса Наталья Стриженова умерла в 45 лет – ее единственной дочери Саше тогда было всего 15 лет. Наталья Стриженова с дочерью Сашей жила в собственной квартире в высотке на Арбате, там же была квартира и у ее мамы (второй жены Олега Стриженова) Марианны Стриженовой. Бабушка Саши умерла через год после смерти своей дочери Натальи, предварительно заключив договор ренты – так квартира отошла чужим людям. Но у Саши Холошиной (Стриженовой) оставалась еще одна квартира на Арбате – от матери. Третья жена Олега Стриженова Лионелла (они вместе с 1976 года) в программе «Судьба человека» рассказывала о конфликте Александры с дедушкой: «У них была хорошая квартира в Москве. Потом мы от соседей узнали, что в этой квартире происходит что-то странное. Однажды внучка позвонила Олегу Александровичу, стала что-то говорить, и он задал вполне логичный вопрос - про квартиру. Она назвала его старой сволочью. И с тех пор муж с ней не общается. Он такого не прощает…»

Внучка народного артиста квартиру матери на Арбате потеряла: по ее версии - обманули мошенники, которые снимали жилье; по версии родни – была виновата сама, история «исчезновения» квартир сомнительная. Отец Александры актер Николай Холошин на вопросы журналистов о дочери отвечает однозначно: «Я не знаю о ком вы говорите». Дело в том, что в своих громких историях Александра намекала на насилие в семье со стороны отца.

Бабушка и мама Александры: Марианна (слева) и Наталья Стриженовы. Фото: социальные сети

Многодетная Стриженова

На днях 35-летняя Александра Холошина (она же Стриженова) сообщила в соцсетях: «Жду шестого ребенка. Испытывают ли дети радость по этому поводу? Младшие вроде ничего, а вот Илья… Он постоянно всем недоволен, хотя у него есть все. Избаловала? Может быть. Сейчас четко вижу, что ребенок не ценит то, что имеет…» Саша мечтает о дочке. Шестого малыша она родит от нового возлюбленного.

У Александры двое старших детей от первого мужа Павла Емельянова: с ним она познакомилась, когда уехала из Москвы в город Александров, где работала в кафе официанткой. В 2007 году у пары родился сын Роман, в 2009 году дочь Валерия. После развода молодых родителей воспитанием их детей занялись родители Павла. Кстати, бывшие свекры выплатили все кредиты Стриженовой на той момент и никогда не препятствовали общению материя с детьми – видятся, навещают друг друга. Тогда Александра вернулась в Москву, где у нее начался новый роман с Александром Ковером, от которого в 2013 году она родила сына Илью. Но семьи не получилось.

Свадьба с Артуром в пандемию. Фото: социальные сети

От второго мужа Артура у женщины двое детей – 4-летний сын Алан и 3-летняя дочь Мия. С этим мужчиной Александра также рассталась, ждет шестого ребенка от нового возлюбленного. Жилье у семьи есть. Александра несколько лет назад купила квартиру в Подмосковье, где сейчас живет с детьми. Говорят, что денег взаймы на приобретение жилья просила у звездного дяди Александра Стриженова – он не отказал, деньги дал. Однако звездные родственники так и не общаются с многодетной Александрой.