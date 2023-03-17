Сколько нужно спать детям и как помочь ребенку уснуть: ответы медицинского психолога

Сон жизненно важен для того, чтобы восстанавливать силы и сохранять психическое здоровье
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Всемирный день сна ежегодно отмечается в пятницу перед весенним равноденствием, чтобы напомнить о важности здорового сна в жизни человека. В этом году самый сонный праздник в мире пришелся на 17 марта. О том, сколько необходимо спать детям в разном возрасте, как правильно подготовить ребенка ко сну и как использование гаджетов влияет на засыпание, рассказывает KP.RU Ксения Дементьева, медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Сон жизненно важен для того, чтобы восстанавливать силы и сохранять психическое здоровье. Во время сна мозг обрабатывает всю информацию и впечатления, накопленные за день, которые ребенок получает в огромном количестве. Считается, что во снах могут быть отражены наиболее значимые переживания.
Если ребенок мало спит, это приводит к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и скорости обработки информации. Также могут появляться перепады настроения, раздражительность, плаксивость, обидчивость.
Чем старше становится ребенок, тем меньше времени на восстановление ему требуется.
Для новорожденных – это около 17 часов сна. В возрасте 6 месяцев — около 14 часов, в 12 месяцев — порядка 13 часов. Младшим школьникам требуется 10-11 часов, а вот для подростков подходят уже взрослые нормы сна — 8-9 часов.
Важно помнить, что это средние показатели нормы, а личные потребности могут от нее отличаться.
1. За 1-1,5 часа до намеченного времени засыпания приглушить свет, закрыть шторы, разговаривать тише, играть в спокойные игры, убрать все гаджеты. К вечеру накапливается общее напряжение в нервной системе, а дети не всегда способны справиться с ним самостоятельно. Внешне это может выглядеть как непослушание. В таких случаях родителям важно создать безопасную, спокойную обстановку для ребенка.
2. Если у ребенка есть выраженные трудности с засыпанием, ему могут помочь вечерние прогулки в спокойном темпе, теплые ванны перед сном, покачивания. Не стоит забывать о простых однообразных ритуалах подготовки ко сну: умывание, переодевание, чтение любимой книги.
3. В некоторых случаях своеобразный «белый шум» в виде тихой спокойной музыки или звуков природы помогает заснуть детям с чутким сном.
4. Ночники лучше всего использовать в процессе подготовки ко сну и выключать их в моменты засыпания, либо ставить далеко от кровати. Это также связано с созданием наиболее благоприятных условий для выработки гормона мелатонина.
Залогом качественного сна является мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы («биологические часы», отвечающие за циклическую, ритмическую регуляцию процессов в организме). Вырабатывается ли достаточно мелатонина, во многом зависит от уровня освещенности — чем больше света, тем меньше его будет в организме, — поэтому яркий экран смартфона или планшета не дает нам уснуть.
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