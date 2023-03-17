В России - звезда, а в Латвии - на птичьих правах: оскандалившего брата Чулпан Хаматовой приняли в рижский театр вольным слушателем

Младшего брата Чулпан Хаматовой пригласили в труппу Рижского русского театра после бесплатной стажировки Фото: URA.RU/ТАСС

Вслед за Чулпан Хаматовой крупно оскандалился ее младший брат: пока в России одна за другой выходят премьеры сериалов с его участием, Шамиль Хаматов в Риге собирается принять участие в благотворительном спектакле, деньги с которого отправят на помощь Украине. Перфоманс состоится 24 марта.

При этом актер Хаматов по-прежнему числится в труппе театра "Современник", где исправно получает зарплату. Для театра этот рижский кульбит стал ударом: руководство отказывается общаться с прессой, но, говорят, в "Современнике" собрали экстренное совещание и отстранили артиста от работы, хотя официально пока не уволили.

Между тем, как выяснил сайт KP.RU, Шамиль Хаматов уже успел освоиться на латвийской сцене. В Ригу с женой-фотографом Ксенией Хаматовой и маленькой дочкой он перебрался еще до Нового года. А в начале февраля появился премьерном спектакле "Централ-парк Вест" Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Новичку дали главную роль в постановке, хотя изначально ее должен был играть другой артист, который якобы занемог. Причем, Хаматов какое-то время ходил в театр, как на работу, в качестве волонтера, то есть бесплатно - сидел на прогонах спектакля, изучал внутреннюю кухню.

- Шамиль Хаматов был с нами в качестве слушателя-добровольца. Он приходил на репетиции, чтобы познакомиться с работой режиссера и труппы, а также с нашей театральной средой, - сообщили в театре местным журналистам. - Следовательно, присутствовал на репетициях и знал сценарий. В кризисной ситуации, когда исполнитель главной роли заболел, Шамиль тут же согласился помочь, за что мы ему очень благодарны.

Примечательно, что местные СМИ уже называют Хаматова "бывшим артистом московского "Современника", а Рижский русский театр строит на него большие планы - в частности, младшего брата Чулпан "очень хотели бы видеть в составе труппы".

- В настоящее время мы этим занимаемся, однако, пока он не будет с нами официально, никаких конкретных ролей не планируется, - уточнили в театре, прозрачно намекнув, что актер не получит новых спектаклей и оклада, пока не устроится в штат.

Пока же Хаматов в качестве приглашенного артиста занят в одной-единственной постановке - "Централ-парк Вест", билеты на которую раскупают без остатка. Тем временем, сама Чулпан Хаматова играет в другом, Новом Рижском театре.

Любопытно, что отъезд 38-летнего Шамиля Хаматова совпал с его успехом на Родине. За последние месяцы у брата актрисы, который всегда был в её тени, вышли несколько успешных сериалов: "Обоюдное согласие", "Комплекс бога", а впереди еще два крупных проекта - "Плейлист волонтера" и "Бихэппи-2". Устоят ли эти премьеры, неизвестно, однако самой Чулпан Хаматовой в этом смысле повезло: сцены с ее участием не стали вырезать из драмы "Праведник", которая вышла в прокат в феврале.