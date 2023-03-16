За 30 сребреников Александр Филиппенко и Шамиль Хаматов собирают деньги в поддержку Украины

В роли Сталина (а вернее, режиссера, который постепенно превращается в «отца народов») - Александр Филиппенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В роли Сталина (а вернее, режиссера, который постепенно превращается в «отца народов») - Александр Филиппенко. Грядущий показ анонсировал в соцсетях автор пьесы Артур Соломонов. Он сообщил, что партнерами Филиппенко будут не только профессиональные артисты, но и «общественные деятели и журналисты, выступившие против войны». Среди них: Антон Долин*, Кирилл Набутов, Анна Монгайт*, а еще Шамиль Хаматов... Билеты от 30 евро. И далее: «все средства, полученные от этой читки - будут направлены в поддержку Украины». То есть: за 30 сребреников в еврейской общине беглые россияне собирают деньги неонацистскому режиму Украины. Ну не абсурд ли?!

Ладно бы только Монгайт* с Долиным* - русофобы со стажем и признанные иноагенты. С Александром Филиппенко тоже всё ясно теперь: за антивоенную позицию в ноябре прошлого года его уволили из Театра им.Моссовета, он сбежал в Прибалтику. Но зачем тихушник Шамиль Хаматов в эту компанию влез? Зулейха и ему открыла глаза? Младший брат Чулпан Хаматовой до сих пор числится в московском театре «Современник». А зарплату ему в государственном театре по-прежнему платят? В Ригу к своей старшей сестре, как говорят, он перебрался давно. Затихарился там, а теперь ему сказали: иди работай. Заявить поддержку Украине – единственный пропуск и самая надежная рекомендация на латышскую сцену.

Любопытно, что 8 марта сыграли спектакль по «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Тель-Авиве. В роли Сталина был уехавший Анатолий Белый. Другую роль играл Григорий Служитель (из СТИ Сергея Женовача). До этого спектакль с тем же названием сыграли в Берлине. Автор пьесы Артур Соломонов ликовал: 70 лет назад, в марте 1953 года, умер Сталин, и к этой дате «столько событий случилось» с его трагифарсом. В Берлине в роли Сталина был Никита Кукушкин. Максим Суханов тоже вышел на сцену. Никто из них лоялистом России не является, в записных патриотах не числится, но ни в Израиле, ни в Берлине не пришло в голову делать сборы для Украины.

Между прочим, спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» - в репертуаре московского Театра.doc. Не хочется делать рекламу, но в двух словах, он представляет собой читку пьесы о Сталине, которую молодой автор приносит маститому режиссеру в крупный столичный театр. По ходу действия читка превращается собственно в спектакль, а режиссер превращается – в Сталина, остальные актеры срастаются со своими персонажами: Берией, Хрущевым, Лениным…

То ли это черная трагикомедия, то ли антиутопия, но текст смешной. Я читала в анонсе, что это «мощный сеанс психотерапии и возможность обозначить свою позицию». А еще, что спектакль «о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных обстоятельствах воспроизвести самые опасные практики»…

И ведь как в воду глядел Артур Соломонов: в условиях русофобсткой Прибалтики приходится полагаться исключительно на собственную «пластичность». Правда трудно представить, что с такой пластичностью его пьеса устоит в репертуаре Театра.doc, судьба которого и без этих приключений туманна… Искренне сочувствуем и директору «Современника» Юрию Кравцу, который едва отошел, но не полностью, от скандала с Лией Ахеджаковой, а тут, будьте любезны, новый сюрприз. От Шамиля Хаматова…

*признан Минюстом РФ иноагентом