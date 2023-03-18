Расплачивается за "грехи" дедушки: зачем на самом деле 17-летняя принцесса Испании три года будет учиться военному делу

Местная пресса то и дело сравнивает Леонор с принцессами из мультфильмов «Диснея» Фото: REUTERS

17-летняя принцесса Астурийская Леонор, наследница испанского престола, пройдет трехлетнюю военную подготовку. Всего через пару месяцев старшая дочь короля Испании Филиппа VI окончит Атлантический колледж в Уэльсе и достигнет совершеннолетия. Но вместо университета юной леди светит военная форма и получение офицерского звания. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

«Во всех парламентских монархиях, наследник должен иметь военное прошлое и военную карьеру, — заявила Роблес. — Поскольку со временем главнокомандующим станет женщина, в последние годы мы прилагаем очень много усилий для интеграции женщин в вооруженные силы». Дело в том, что у Филиппа VI две дочери и, если у королевской четы не родится мальчик, Леонор унаследует трон.

Юной принцессе предстоит изучить все виды войск. Первый год Леонор будет обучаться в Общевойсковой академии, расположенной в Сарагосе. На второй курс девушка отправится в Военно-морское училище, где пройдет подготовку, в том числе, на парусном корабле, а третий год проведет в Главной военно-воздушной академии в Сан-Хавьере. После выпуска принцесса получит лейтенантские погоны всех трех видов войск.

Источники испанской газеты El Pais в военных кругах, считают, что обучение наследницы престола нужно не столько для получения знаний о вооруженных силах, сколько для заведения личных связей с курсантами, которые к вступлению Леонор на престол, будут составлять военную элиту Испании.

Уже после прохождения военной подготовки принцесса, как и ее отец, получит и светское образование в университете. Леонор активно готовится к почетной роли: помимо учебы девушка участвует в торжественных мероприятиях, играет на виолончели, занимается теннисом и парусным спортом. Местная пресса то и дело сравнивает ее с принцессами из мультфильмов «Диснея».

Такой образ наследницы на руку королевской семье, которая отчаянно пытается поправить свой имидж после скандального отречения от престола короля Хуана Карлоса, дедушки Элеонор. Хуан Карлос уступил трон сыну на фоне финансовых и репутационных скандалов, которые подогрели антимонархические настроения в Испании. С тех пор Филипп VI усердно работает, чтобы дистанцироваться от отца и восстановить веру народа в монархию.

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