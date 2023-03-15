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В мире15 марта 2023 14:35

Вот собака - подвела Риши Сунака: Британский премьер угодил в скандал из-за поводка

Полиция Британии сделала внушение жене Риши Сунака за выгул собаки без поводка
Александр КУДЕЛЯ
Полиция Британии сделала внушение жене Риши Сунака за выгул собаки без поводка

Полиция Британии сделала внушение жене Риши Сунака за выгул собаки без поводка

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак снова подвергся критике из-за пренебрежения законом. Глава британского правительства засветился во время прогулки с семьей и собакой по Гайд-парку в выходной день. Казалось бы, отличный пиар-ход, но лабрадор четы Сунаков Нова резвился в парке без поводка, несмотря на многочисленные запрещающие знаки. Беспечность политика засняли прохожие, и история разошлась по сети.

На видео Сунак прогуливается в окружении жены и дочери, а вдоль озера бродит их лабрадор прямо вдоль знаков, призывающих держать собак на поводке. Чуть позже, после просьбы службы безопасности, премьер берет поводок у жены и пристегивает своего питомца.

Требование о выгуле собак на поводке в определенных частях парка связано с заботой о дикой природе и покое окружающих. Полиция Лондона, ссылаясь на видео, заявила: «Офицер, присутствовавший там, поговорил с женщиной и напомнил ей о правилах», очевидно, имея в виду жену Сунака Акшату Мурти. Дальнейших действий стражи правопорядка предпринимать не намерены. На Даунинг-стрит от комментариев отказались.

Девушка Люси, разместившая ролик в соцсетях, написала: «Риши Сунак, пожалуйста, не судите меня за клевету, спасибо». Другие очевидцы делились своими впечатлениями:«Я был там и гладил эту собаку, даже не подозревая, что Риши Сунак был рядом».

Глава британского правительства не первый раз демонстрирует незаконопослушность. Пару месяцев назад Сунак был раскритикован за непристегнутый ремень безопасности в машине. Причем, политик сам же выложил видео, на котором нарушает ПДД. Полиция и тогда отделалась предупреждением. Однако, один штраф Сунак все же схлопотал, еще будучи канцлером в правительства Бориса Джонсона. Тогда политику, как и его начальнику, пришлось выложить по 50 фунтов за поход на вечеринку в период строгого карантина. Пара стала первым действующим премьер-министром и канцлером, наказанными за правонарушение.

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