Военные строители показали первый объект «Херсонеса Таврического» с высоты птичьего полета

Владимир Путин открыл в Севастополе первый объект музея-заповедника «Херсонес Таврический»

После того, как президент России Владимир Путин открыл в Севастополе первый объект музея-заповедника «Херсонес Таврический» - Детский художественно-эстетический центр (визит главы государства приурочен к годовщине референдума о присоединении региона к России) в Минобороны России продемонстрировало все этапы его строительства.

Военные строители провели презентацию детского центра, который стал частью масштабного историко-археологического парка нового поколения. Он возводится по поручению Президента страны Владимира Путина при поддержке фонда «Моя история» с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата.

«Детский художественно-эстетический центр уже готов принять воспитанников Центр предназначен для организации дополнительного образования детей Севастополя, одновременно здесь смогут учиться до 350 человек. Это единое П-образное трехэтажное здание (9 260 м2) с цоколем и мансардой, условно разбитое на пять блоков. Внутри спроектировано 217 классов. Создавая проект, архитекторы «Сретенских Мастерских» под руководством Дмитрия Смирнова вдохновлялись традициями дворцового строительства: здесь есть анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, уличный фонтан, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве главе государства показали мастерские печатной графики и офорта, костюма и театрального искусства, римской мозаики и витражей, скульптуры и живописи, гончарного дела, механики и компьютерной графики, студия фото-видеосъемки и зал хореографии.

Также в Минобороны показали еще один объект музея-заповедника: филиал «Артека» – школа «Корсунь». Центр построен в античной тематике и предназначен для размещения детей, приезжающих в Севастополь для знакомства с его богатой историей. Одновременно в нем могут находиться до 300 человек.

На этажах школы большие светлые помещения, театральные студии, актовый и кинозалы. Всего – 547 оригинальных классов, включая компьютерные, и образовательные пространства.

«В здании центра есть спальный блок на 272 места, комнаты проживания вожатых, медицинский блок, столовая на 300 посадочных мест, мультимедийный зал на 310 мест для проведения мероприятий, административно-хозяйственная часть.

ЧТО ЕЩЕ ПОЯВИТСЯ

- музеи Античности, Византии, Христианства, Крыма (более 44 тыс. м2 музейных пространств, сегодня – 1 900 м2. На имеющихся площадях Античности и Византии сегодня выставляется лишь 10% экспонатов)

- международный археологический комплекс;

- туристический и паломнический центры (14 тыс. м2);

- кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса (5 533 м2);

- храм-парк;

- амфитеатр (на 1 тыс. зрителей);

- паркинг на 1380 машиномест (сегодня – 110 мест).

Полностью работы будут завешены в 2024 году.

КСТАТИ

На протяжении более двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья. Крещение князя Владимира в Херсонесе предопределило общую культурную, духовную, цивилизационную основу народов исторической Руси. Эта земля всегда вызывала большой интерес у ученых, которые уже на протяжении 180 лет трудятся в самом Херсонесе.

Территория южного херсонесского пригорода в древности являлась окрестностями городища. Но попасть именно на этот участок ученым было практически невозможно: с конца XIX века участок занимали военные, последние десятилетия здесь размещались воинская часть и знаменитая водолазная школа.

Работы проводятся на площади в 86 346 м2. Археологи уже обнаружили 3,5 миллиона уникальных предметов. Среди них – фрагменты амфор, керамики, каменные надгробия, золотые украшения II века до нашей эры, стеклянные браслеты, бронзовые монеты, краснолаковая посуда, средневековое стило из кости животного для письма на вощеных дощечках, терракотовая Афродита, нательный крест X века – времен крещения в Херсонесе князя Владимира. Многие из артефактов будут выставлены в музейных пространствах нового историко-археологического комплекса.