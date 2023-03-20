Помощника районного прокурора ЛНР пытались убить, как Дарью Дугину

Подозреваемые признали вину и в подробностях рассказали о том, что в феврале получили задание от сотрудника СБУ Украины совершить покушение на убийство или убийство сотрудника районной прокуратуры с целью дестабилизации обстановки в республике. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Злоумышленники несколько часов наблюдали за передвижением сотрудника надзорного ведомства. Заминировали, но взорвать не смогли. В какой-то момент, когда машина остановилась, окружающие заметили самодельную бомбу.

Несмотря на то, что у автомобиля находились правоохранители и гражданские лица, один из подозреваемых приблизился к транспортному средству и несколько раз попытался привести его в действие с помощью пульта. Но взрыв так и не последовал.

«27 февраля 2023 года в дневное время под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района Луганской Народной Республики было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое оперативно обезврежено сотрудниками правоохранительных органов. По результатам проведенных следователями и криминалистами следственных действий были установлены двое мужчин, причастных к произошедшему. Ими оказались двое бывших сотрудников пограничной службы Украины», - сообщили в СК России.

Подозреваемые признали вину и в подробностях рассказали о том, что в феврале получили задание от сотрудника СБУ Украины совершить покушение на убийство или убийство сотрудника районной прокуратуры с целью дестабилизации обстановки в республике.

Действовали бандиты четко по той схеме, что использовали западные спецслужбы при убийства Дарьи Дугиной в Москве.

«Получив географические координаты «тайника» и забрав взрывное устройство, они собрали его по инструкции и, зная, где припаркован автомобиль помощника районного прокурора, закрепили его к днищу транспортного средства», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.