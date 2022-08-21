Дарья Дугина - дочь философа и политика Фото: социальные сети

Положа руку на сердце, многие наши читатели о Дарье Дугиной и ее папе-философе впервые услышали только после ужасного убийства. Когда убивают криминальных авторитетов, политиков или предпринимателей, простым людям понятно, почему это могло произойти. А тут настоящий темный лес.

Александр Дугин, в которого, скорее всего, и целились — мыслитель с большой буквы. Дочка — философ и политолог. Каких-то особых денег у них не нет. Административной власти тоже. В кремлевские кабинеты они не вхожи. Зачем надо было взрывать (!) машину? Почему сразу заподозрили украинские спецслужбы?

Мы ответили на вопросы, которые первыми возникают у людей, услышавших о громком политическом убийстве.

Дарья Дугина на "Радио "КП" Фото: Кадр видео

КТО ТАКАЯ ДАРЬЯ ДУГИНА?

О личной жизни, несмотря на заметную медийную популярность последнего времени, погибшей Дарьи Дугиной известно не так, чтобы очень много. Девушка родилась в декабре 1992 года в семье философов Александра Дугина и Натальи Мелентьевой.

После школы она (кто бы сомневался) поступила на философский факультет МГУ. В 2015-м закончила аспирантуру с диссертацией по теме «Интерпретация политической философии Платона в комментариях Прокла Диадоха». Вообще, если посмотреть именно на научные работы девушки, то они по большей части об античной философии.

Дарья Дугина была помощницей и соратницей отца. Фото: ТГ Акима Апачева

Но в последние год-два Дугина начала активно уходить в политологию. На Радио «Комсомольская правда» она по утрам вместе с Сергеем Марданом обсуждала политическую и общественную повестку. На последнем форуме «Армия-2022» Дарья выступала с докладом о сетевых войнах. А еще благодаря отличному знанию французского языка девушка комментировала политику Макрона и Елисейского дворца.

И еще отдельно она, как и отец, много говорила в интернете о будущем русского мира.

- Из нее могла бы вырасти невероятная звезда. Даша часто сопровождала отца, она его любила и понимала, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" друг семьи, режиссер и продюсер Эдуард Бояков.

У девушки достаточно дискуссионных утверждений. Она одобряла политику талибов, предлагала очистить Москву от мигрантов и провести спецоперацию внутри российского общества. В июле "за распространение дезинформации" Великобритания включила Дарью в свой санкционный список.

А КТО АЛЕКСАНДР ДУГИН?

Регалий у Александра Гельевича хватает - он кандидат философских наук, доктор политических и социологических наук. Лидер Международного евразийского движения.

Но главная ценность философа не в титулах, а в идеях. Дугин — автор «четвертой политической теории». По его мнению, она должна стать следующим этапом после либерализма, марксизма и фашизма.

Четвертая политическая теория рассказывает о многополярности мира. Разные цивилизации будут существовать на своих самобытных принципах. Будут китайская, исламская, индийская и другие цивилизации. А нынешняя спецоперация на Украине — это желание России защитить свой русский мир от англосаксонской и франко-германской культур.

Дугин считает, что в будущем появится евразийская сверхдержава. Россия должна будет интегрировать бывшие советские республики в новый Евразийский Союз.

С 2014-го он находится в санкционных списках ЕС, с 2015-го — США. Американский политический комментатор и сторонник теорий заговора Гленн Бек в своей YouTube-канале назвал нашего мыслителя «самым опасным человеком на планете».

Дугин — автор «четвертой политической теории». По его мнению, она должна стать следующим этапом после либерализма, марксизма и фашизма. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

КОМУ ВЫГОДНО УБИЙСТВО?

О том, что к убийству Дарьи могут быть причастны украинские спецслужбы, заговорили почти сразу.

"Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь…" - написал в телеграме глава ДНР Денис Пушилин.

"Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и призвала дождаться результатов расследования.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире Радио «КП» (97,2 FM) заявил, что участившиеся атаки на Крым, диверсии и теперь атака на Александра Дугина - звенья одной цепи. Задача их организаторов - показать НАТО, что украинская армия может наносить ущерб России и выбить еще больше оружия из Запада.

- Зеленский анонсировал наступление на Херсон. Но он знает, что ничего там не получается. Теперь они так показывают свою силу, - объясняет Марков.

Эти диверсии неспроста происходят именно сейчас: 24 августа на Украине День независимости, и Зеленский пытается спровоцировать реакцию России.

- Они надеются, что мы ударим по центру Киева - по параду, показав «чудовищное варварство» перед миром, - заявил Марков.

Марков также выдвинул версию, что взрыв машины, где должен был ехать философ Александр Дугин - это попытка британцев поссорить Россию и Турцию, которую мастерски выполнили украинские спецслужбы.

Публицист Егор Холмогоров эфире Радио «КП» также склоняется к тому, что за преступлением может стоять Запад.

- Александр Гельевич сформулировал, даже не только и не столько для России, сколько для всего мира, целостную антиглобалистскую, антиамериканскую, антилиберальную идеологию. То есть идеологию, которая одинаково подходит и для Китая, и для Аргентины, и для Ирана, и для каких-нибудь африканских стран и т.д., для всех, кто не хочет плясать под вашингтонскую дудку. И, несомненно, эта идеология будет распространяться очень активно во всем мире. Поскольку уже сейчас видно, что мир выходит из-под контроля Соединенных Штатов, в том числе и идеологически, то, конечно, уничтожить человека, который будет создавать альтернативную повестку, именно для этих сил было очень важно.

В машину Дугиной подложили взрывное устройство. Фото: Александр РОГОЗА

КТО ОРГАНИЗОВАЛ УБИЙСТВО?

- Кто выступил исполнителями, в общем, тоже совершенно понятно и прозрачно. Потому что такой дубовый, но по-своему эффективный стиль, он был виден на Донбассе, когда убивали Моторолу, когда убивали Гиви. Но просто им, наверное, не хватило бы ума начать с такого типа фигуры, а вот кое-кто поумнее в их настоящих центрах принятия решений решил бить по нашим центрам принятия решений. А надо понять, что для того чтобы эти решения были приняты, первоначально нужно, чтобы их кто-то придумал, сформулировал и озвучил. И, конечно, Дугин входил в число именно таких людей, - рассказал Холмогоров.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько тоже допустил украинский след:

- Мы, конечно, не знаем в точности, украинская ли сторона совершила это убийство, по ее заказу или ее исполнители. Но то, что Подоляк (Михаил, украинский политтехнолог — Ред.) отказывается от авторства этого преступления, это объяснимо.

По мнению эксперта, если Украину заподозрят в политических убийствах, то в будущем она может лишиться военной поддержки. Запад перестанет передавать оружие, ведь его в итоге используют для ударов по мирным целям.

Полиция работает на месте взрыва авто. Фото: Александр РОГОЗА

А КОГО ХОТЕЛИ ВЗОРВАТЬ: ПАПУ ИЛИ ДОЧЬ?

- Я абсолютно уверен, что это попытка убить Александра Гельевича Дугина, в результате которой по такому удивительному, почти мистическому стечению обстоятельств погибла вместо него его дочь Даша, - рассказал KP.RU Холмогоров. - Я думаю, что она была реально такой звездной надеждой нашей политологии, нашей международной политологии, нашей консервативной философии. Мы остались без нее, но фактически получилось, что она принесла жертву за своего отца, которого, понятно, почему хотели уничтожить.

Соведущий Дарьи Дугиной на Радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан объяснил, почему целью преступников стал Александр Дугин и его семья.

- Дугин — автор «русского мира». Сначала этот термин 8 лет высмеивали, а потом попытались убить его создателя. Русская жизнь последних 30 лет – это пустыня в интеллектуальном смысле. Если мы посмотрим на Россию, на русскую культуру, то здесь, по большому счету, не на чем и не на ком даже взгляд остановить, все кончилось. И вот на этом пустыре возвышается единственная фигура Дугина. Почему я говорю о нем? Потому что с философии все начинается, с идеи все начинается, с концепции все начинается. И вот эта идея русского мира, она ведь начала аккуратно, незаметно кристаллизоваться именно в 2014 году, когда Крым стал опять Россией.

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