"В плену весенних губ я утону. С тобой иду ко дну": последнее фото лидера Crem Soda Дмитрия Свиргунова

Дмитрий Свиргунов с другом Фото: Соцсети

Стали известны подробности трагической гибели лидера Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Артист с друзьями переходил Волгу, чтобы погулять по деревне. Она находится на другом берегу. В какой-то момент лед не выдержал и вся компания упала в воду. Кроме того, за несколько часов до трагедии девушка знаменитости Валерия Дерман показала его последнее фото.

Выяснились подробности трагедии с основателем популярной группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым и его друзьями. 11 марта у Свиргунова был день рождения. Ему исполнилось 35 лет. Праздновать решили в населенном пункте Диево-Городище Ярославской области, где артист купил дом.

В компании было десять человек. Валерия Дерман - девушка Свиргунова выкладывала в своих соцсетях фото с прогулки компании по Волге. Эти снимки оказались последними для Дмитрия. Фотографии сделаны незадолго до трагедии.

Лед треснул под компанией примерно в 350 метрах от берега, пишет сайт mk.ru. Под воду ушел ярославский музыкант 27-летний Аристарх Ухтомский. Он смог зацепиться за кромку льда и его вытащили сотрудники МЧС, но на момент спасения мужчина был в критическом состоянии и умер в машине "скорой помощи" от сильного переохлаждения.

Бездыханное тело 35-летнего Свиргунова нашли в 40 метрах от берега. Его 25-летний брат Роман Свиргунов и их друг-актер 29-летний Георгий Киселев пропали без вести. Их ищут. Сейчас водолазы прочесывают дно Волги.

Меж тем прекрасно знакомые с творчеством группы поклонники обсуждают страшное пророчество в текстах Cream Soda. Публику особенно поразила точность, с которой строчки песни "Volga" буквально предрекают гибель основателя группы. "В плену весенних губ я утону. С тобой иду ко дну", - пели музыканты в 2017 году.

Вот только задумывалась песня, как метафора любви... Трагическое совпадение - именно с любимой девушкой Свиргунов отправился на прогулку по льду. Но трагедия разлучила влюбленных: к счастью, Валерии удалось выбраться. А вот от романтичного лидера коллектива удача отвернулась...