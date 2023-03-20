"Никаких больше вечеринок": появились жуткие подробности гибели лидера Crem Soda Дмитрия Свиргунова

Дмитрий Свиргунов вместе с компанией из 10 человек отмечал свой юбилей в селе Диево-Городище

Лидер Crem Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед и утонул на Волге во время празднования своего 35-летия в Ярославской области. Водолазы продолжают искать тела 25-летнего брата музыканта Романа Свиргунова и 28-летнего актера Георгия Киселева.

Основатель группы Cream Soda, известной хитами "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок" Дмитрий Свиргунов вместе с компанией из 10 человек отмечал свой юбилей в селе Диево-Городище. Основатель группы Cream Soda не так давно приобрел тут дом и часто приезжал сюда с друзьями. Во время вечеринки компания переходила Волгу, но лед под тяжестью людей треснул и пятеро провалились в воду.

Спастись удалось только девушке музыканта Валерии Дерман. Еще один артист Аристарх Ухтумский умер от переохлаждения по дороге в больницу на руках врачей. По словам спасателей, он минут 20-25 пробыл в воде, прежде чем его достали водолазы.

Сейчас водолазы продолжают искать тела 25-летнего Романа Свиргунова и 28-летнего актера Георгия Киселева.

Что касается Дмитрия, то его нашли в 40 метрах от полыньи. "Сейчас течение поменьше, водолазы работают до сих пор. Пока воздух будет, будем работать. Воздух кончится, уедем", - цитирует "Газета.Ru" начальника регионального "Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" Олега Беловошина.

По его словам, в регионе действует запрет на выход на лед, но компания запрет проигнорировала. Предположительно, члены группы могли выйти на лед в нетрезвом состоянии, передает Пятый канал.

Поклонники и звездные друзья не могут поверить в случившееся. "Родителям сил. Двоих детей потерять…", "Мы скорбим, ребята", "Нет, пожалуйста…" - пишут в соцсетях фанаты группы Cream Soda.