Выжившая в ледяной воде девушка лидера Cream Soda не может говорить после трагедии

Последнее фото Дмитрия Nova Свиргунова Фото: соцсети

Трагическая гибель основателя группы Cream Soda Дмитрия Nova Свиргунова обрастает жуткими подробностями. Музыкант погиб практически в свой день рождения: в ночь на 20 марта он с друзьями отмечал 35-летний юбилей. Итоги праздника ужасают: двое погибших и двое пропавших без вести, чьи тела в Волге сейчас ищут водолазы.

Всего в загородном доме Свиргунова в селе Диево Городище Ярославской области собрались полтора десятка человек. Судя по видео в соцсетях, днем гости гуляли по заснеженному берегу, любовались пейзажами - к слову, лёд на реке местами совсем растаял. Вечером вся компания переместилась в дом, а именинник затеял лепить пельмени - в последние часы жизни музыкант с удовольствием замешивал и раскатывал тесто под песни "Короля и шута". Запивали домашнее угощение "беленькой" - одним словом, сидели душевно. Но в какой-то момент юбиляра потянуло к реке...

Последние часы жизни именинник провел в доме на Волге в Ярославской области. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Говорят, переход с одного берега на другой - а это около 700 метров - у Свиргунова был своеобразной традицией. Вот и в ту ночь на лед вышли 12 человек. В одну сторону добрались благополучно, а когда стали возвращаться, лед треснул. В воду упали пятеро: сам Дмитрий, его младший брат Роман, хоккеист Георгий Киселев, музыкант Аристарх Ухтомский и девушка юбиляра Валерия Дерман. Последним двоим повезло ухватиться за льдину и удержаться в полынье - миниатюрную Валерию вытащили друзья, а вот Аристарху пришлось дожидаться спасателей. К сожалению, он скончался в машине "скорой помощи" от переохлаждения.

Валерия Дерман. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лед на протоках совсем растаял. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Остальных троих течением затянуло под лед: тело Дмитрия водолазы обнаружили только в обед 20 марта, а его младший брат Роман и Григорий Киселев до сих пор не найдены.

Между тем, единственная выжившая в этой страшной трагедии после всего случившегося не может говорить. Сайт KP.RU дозвонился Валерии Дерман: несколько секунд она молчала, затем еле слышно ответила "Да". Услышав, о чем идет речь, девушка сразу повесила трубку.

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