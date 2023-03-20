«Я молюсь за них»: Отец основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед на Волге, не верит в смерть двоих сыновей

Музыкант праздновал свой день рождения ФОТО: соцсети

Хиты «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок» уже пару лет звучат на всех дискотеках. Обе песни выпустили музыканты группы Cream Soda, основателем которой был 35-летний уроженец Ярославля Дмитрий Свиргунов. После головокружительного успеха ребята не планировали останавливаться, но 20 марта поклонников ошарашила страшная новость. Во время празднования дня рождения в районе села Диево-Городище пять человек провалились под лед на Волге. Среди них были Дмитрий и его брат Роман. Ребята праздновали день рождения музыканта, который был еще 11 марта.

По одной из версий, компания из 10 человек оказалась на льду из-за старой доброй традиции. Друзья якобы ежегодно переходили Волгу туда и обратно, но в этот раз на пути к берегу лед треснул. Спастись из водного плена удалось только двоим. Один из них скончался в карете скорой помощи, вторая - девушка Валерия - выжила. Но вот родные Дмитрия и Романа не верят, что мужчины могли осознанно пойти на такой экстремальный переход.

- Мы, конечно, не знали, что они собираются переходить реку. Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже, - рассказал KP.RU отец музыканта Андрей Свиргунов. – Роман тоже мой сын. Есть еще Денис, но он школьник, поэтому был в школе, а не с ними.

По предварительной информации, тело музыканта уже нашли спасатели ФОТО: соцсети

Вторая версия случившегося - это танцы на льду. Якобы друзья так веселились, что выбежали на лед, но тот не выдержал всю компанию. Что именно произошло в ночь на 20 марта, теперь будет выяснять полиция. О случившемся семья Дмитрия и Романа узнала из прессы.

- Это информация еще не подтвержденная. Еще рано. Поиски продолжаются. Я надеюсь, что все обойдется, я буду молиться, - с надеждой говорит отец братьев.

В первые часы после трагедии музыкант считался пропавшим, но, по предварительной информации, тело Дмитрия Свиргунова спасатели все же нашли в реке в Ярославской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге и утонул

Тело музыканта обнаружили в реке (подробнее)

Последнее видео провалившегося под лёд Дмитрия Свиргунова из группы Cream Soda стало пророческим

Певица Алена Свиридова находится в шоке после новостей о гибели Дмитрия Свиргунова из Cream Soda (подробнее)