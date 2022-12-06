Актриса Анастасия Мельникова после гормональной терапии: "У меня шеи не было, от щек начинались плечи"

Кадр шоу "Малахов" на канале "Россия 1"

Анастасия Мельникова несколько лет борется с тяжелым недугом. Свой диагноз актриса не называет. Болезнь изменила звезду до неузнаваемости. Она сильно располнела, растеряла былую красоту, после чего на женщину обрушилась критика поклонников, посчитавших, что знаменитость себя запустила. В откровенном интервью Борису Корчевникову знаменитость рассказала о пережитом.

Анастасия Мельникова в последнее время заметно набрала вес, из-за чего ее перестали узнавать поклонники. Актриса объяснила, что разительные перемены во внешности связаны с серьезными проблемами со здоровьем. Звезда "Улиц разбитых фонарей" сообщила, что ей не могут поставить диагноз.

"После одной из командировок у меня начались большие проблемы с ногами. В течение двух лет было четыре операции... " - поделилась она в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

На протяжении двух месяцев Анастасия передвигалась в инвалидной коляске. Излечиться от болезни ей не удается. 53-летняя актриса была вынуждена принимать гормональные препараты. "До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить", - разоткровенничалась Мельникова. Она колет обезболивающие.

Ее задевает, что публика называет ее "старой и толстой". "Между операциями были огромные дозы разного медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия. Я не ела бешеные дозы гормонов. Но одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Только-только меня снимали с гормонов, я начинала худеть, следующая операция - следующие гормоны", - поведала актриса.