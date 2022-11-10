Изменившаяся Анастасия Мельникова после рассказа о тяжелой болезни появилась у Андрея Малахова

Актриса пять лет борется с недугом Фото: Артем КИЛЬКИН

Актриса Анастасия Мельникова сейчас редко выходит в свет. Звезда "Улиц разбитых фонарей" некоторое время назад заметно прибавила в весе. Причиной изменений во внешности стала тяжелая болезнь. Знаменитость признавалась, что пять лет борется с недугом. На днях любимица телезрителей появилась на публике.

Анастасия Мельникова впервые за долгое время появилась на телевидении после рассказа о тяжелом недуге. От чего конкретно лечится, актриса не сообщала, но призналась, что перенесла несколько операций, одна из которых чуть было не закончилась инвалидностью. В какой-то момент знаменитость передвигаться в инвалидной коляске.

Победить болезнь Мельникова пока не может. Но не теряет оптимизма. Она делает все возможное, чтобы оставаться в строю. В Москву звезда прилетела после визита в Мариуполь, где занимается воссозданием разрушенного театра.

Кадр шоу "Малахов" на канале "Россия 1"

В гостях у Андрея Малахова рассказала о работе полицейских во время съемок в сериале "Улицы разбитых фонарей". "Мы приходили в отделы, старались подсмотреть каждую деталь и мелочь", - поведала артистка в эфире шоу "Малахов" на канале "Россия 1".

Напомним, ранее Мельникова призналась, что переживает из-за изменений в фигуре. "У меня спросили, почему я постарела и растолстела... Конечно, все с возрастом молодеют, худеет, одна я старею и полнею! Я дико переживаю из-за того, что у меня отеки, меня выводит из себя, когда что-то не то с кожей, когда цвет не тот. Все это бесит! Но пластические операции делать никогда не буду. Пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла", - говорила артистка.

Она отметила, что по-прежнему служит в Театре имени Комиссаржевской. "Служу уже 28 лет! Сейчас у меня в среднем пять спектаклей в месяц", - откровенничала звезда сериалов.