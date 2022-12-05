Изменившаяся до неузнаваемости Анастасия Мельникова сообщила о горе в семье

Актриса Анастасия Мельникова.

Анастасия Мельникова давно борется с тяжелой болезнью. Знаменитость свой диагноз не раскрывает, но был период, когда она даже не могла ходить, ей сделали операцию. Некоторое время назад актрисе стало лучше. А потом в ее семье случилось страшное.

Анастасия Мельникова некоторое время назад сильно растолстела. Причиной изменений во внешности звезды "Улиц разбитых фонарей" стала тяжелая болезнь. Знаменитость признавалась, что пять лет борется с недугом. На днях любимица телезрителей дала душераздирающее интервью Борису Корчевникову.

Мельникова переживает страшный период в своей жизни. По признанию актрисы, она похоронила своего жениха, а вслед за ним умер и ее родной брат.

Актриса не скрывает своего горя. Она собиралась выйти замуж за мужчину, рядом с которым провела последние десять лет своей жизни. Около двух месяцев назад жених Мельниковой скончался. "Не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии... Кольца лежат, свадебные платья сшиты. У нас было десять лет невероятного счастья… Я благодарна Богу, что у нас это было", - поведала артистка.

Анастасия честно призналась, что оказалась на грани нервного срыва. "Этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь", - добавила актриса в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия-1".

Стоит отметить, что много лет назад Анастасия пережила похожую трагедию. Когда ей было 18 лет, она влюбилась в бывшего однокурсника своей мамы. 41-летний избранник сделал Анастасии предложение. Родители не препятствовали счастью дочери. Однако неожиданно избранник Мельниковой умер. От горя девушка даже порывалась уйти в монастырь. Ее отговорил священник, убедил, что такое решение в отчаянии не принимают.